BURNO REAGIRALI

Policajci zbog napada mještana odustali od uhićenja i pozvali pojačanje. Dvojica lakše ozlijeđena

Službeni policijski automobil
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
01.12.2025.
u 11:11

Tijekom postupanja muškarac je neprestano pružao otpor i pogrdnim riječima vrijeđao policijske službenike

U subotu u 21 sati na županijskoj cesti kod Orehovice policijski službenici Policijske postaje Čakovec, svjetlosnim i zvučnim signalima sa službenog vozila pokušali su zaustaviti nepoznatog vozača osobnog automobila, čakovečkih registarskih oznaka, koji je krivudao cestom. Nepoznati vozač ignorirao je naredbe policijskih službenika i pojačao gas u smjeru Orehovice. U Đurđevdanskoj ulici se napokon zaustavio i pokušao pješice pobjeći u smjeru Ulice Vladimira Nazora. – Čakovečki policajci ubrzo su ga sustigli te uz uporabu sredstava prisile svladali njegov otpor. Tijekom postupanja muškarac je neprestano pružao otpor i pogrdnim riječima vrijeđao policijske službenike te im je pritom izrekao nekoliko prijetnji. Prilikom postupanja oko policijskih službenika okupio se veći broj mještana iz obližnjeg naselja. U jednom trenutku nepoznata žena počela je glasno vikati i negodovati na postupanje policijskih službenika, a potom je i fizički nasrnula na njih s ciljem da ih spriječi u uhićenju i privođenju muškarca.

U istom trenutku ostali prisutni mještani glasno su negodovali te fizički nasrtali na policijske službenike s namjerom da oslobode muškarca nad kojim su uporabljena sredstva prisile. Pošto je jačao intenzitet napada okupljenih mještana, policijski službenici odustali su od uhićenja i privođenja vozača osobnog automobila te su se radi vlastite sigurnosti udaljili s mjesta događaja - opisala je danas policija incident u Orehovici. Tek po dolasku većeg broja policijskih službenika koji su bili upućeni u pomoć kolegama na mjestu događaja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisila prema službenoj osobi, uhićeni su i privedeni u Policijsku postaju Čakovec 38-godišnjakinja i 34-godišnjak. Liječničkim pregledom utvrđeno je kako su dvojica policijskih službenika lakše ozlijeđena.

– Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 34-godišnjakom sumnja se kako je počinio kaznena djela prijetnje i prisile prema službenoj osobi, dok je kriminalističkim istraživanjem nad 38-godišnjakinjom utvrđeno kako je počinila kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Protiv osumnjičenih podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ujedno, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 34-godišnjak počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kao i Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je kažnjen novčanom kaznom u ukupnom iznosu od 1100 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca – kažu u policiji. 

