© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Prkosi izolaciji Moskve

Fico ide u Kinu, jedini čelnik EU-a uz Putina i Xija: 'Gradi se novi svjetski poredak'

Robert Fico
Foto: DPA/PIXSELL
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
01.09.2025.
u 23:26

Fico će biti jedini čelnik države članice Europske unije koji će nazočiti svečanosti u Pekingu.

Slovački premijer Robert Fico održat će bilateralne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na obilježavanju godišnjice Drugog svjetskog rata u Pekingu ovaj tjedan, rekao je u ponedjeljak Fico. Zatim će se u petak na istoku Slovačke sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, po priopćenju.

Fico će biti jedini čelnik države članice Europske unije koji će nazočiti svečanosti u Pekingu. Ondje će biti i čelnici Sjeverne Koreje, Irana i Mjanmara. "Poštujem svaku pojedinu žrtvu borbe protive fašizma pa sam zato prije s poštovanjem stajao ispred spomenika u Moskvi, Normandiji i Washingtonu", rekao je Fico, u priopćenju.

"Osobno žalim, i priznajem da ne razumijem zašto, što će od država članica EU-a samo Slovačka biti nazočna u Pekingu. Gradi se novi svjetski poredak, nova pravila multipolarnog svijeta, nova ravnoteža sila, što je iznimno važno za stabilnost svijeta."
Komentara 3

Pogledaj Sve
KO
korelativ442
23:39 01.09.2025.

Jado iz jadne državice.

DT
Divli_tanc
00:21 02.09.2025.

Ovdje neke histerija hvata što se Fico bori za mir....Av adnika s knedlon u grlu ratovale bi jade iz misje rupe..

MO
MOSAD
23:42 01.09.2025.

A di je ova naša rđa.Koliko se jadan trudi dodvoriti se Dodigu ups Putinu a niko ga se nije sitija.

