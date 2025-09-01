Fico ide u Kinu, jedini čelnik EU-a uz Putina i Xija: 'Gradi se novi svjetski poredak'

Slovački premijer Robert Fico održat će bilateralne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na obilježavanju godišnjice Drugog svjetskog rata u Pekingu ovaj tjedan, rekao je u ponedjeljak Fico. Zatim će se u petak na istoku Slovačke sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, po priopćenju.

Fico će biti jedini čelnik države članice Europske unije koji će nazočiti svečanosti u Pekingu. Ondje će biti i čelnici Sjeverne Koreje, Irana i Mjanmara. "Poštujem svaku pojedinu žrtvu borbe protive fašizma pa sam zato prije s poštovanjem stajao ispred spomenika u Moskvi, Normandiji i Washingtonu", rekao je Fico, u priopćenju.

"Osobno žalim, i priznajem da ne razumijem zašto, što će od država članica EU-a samo Slovačka biti nazočna u Pekingu. Gradi se novi svjetski poredak, nova pravila multipolarnog svijeta, nova ravnoteža sila, što je iznimno važno za stabilnost svijeta."