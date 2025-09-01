Što se događa na Crnom moru? Rusija aktivirala neobičnu ofenzivu: 'Počinje nova faza ratovanja'

Nakon niza razarajućih ukrajinskih udara koji su znatno oštetili Crnomorsku flotu, Rusija sada okreće pažnju na pomorske dronove u pokušaju da obnovi svoju prisutnost i prilagodi se novoj fazi pomorskog ratovanja. Od predstavljanja prve svjetske flote posvećene pomorskim dronovima u rujnu 2022., Ukrajina je znatno unaprijedila korištenje bespilotnih pomorskih sustava, uspješno potapajući gotovo desetak ruskih brodova. S druge strane, Rusija je iskoristila ukrajinsku ekspertizu u razvoju vlastitih sposobnosti kako bi vratila svoju poziciju u Crnom moru.

Prema ruskim državnim medijima Izvestija, piše Kyiv Independent, u svibnju je Ruska mornarica počela formirati specijalizirane pukove za integraciju bespilotnih brodova i podvodnih vozila u svoje flote, što označava jasan korak prema modernizaciji svojih pomorskih kapaciteta. Dva mjeseca kasnije, Nikolaj Patrushev, predsjednik ruskog Pomorskog kollegija, najavio je planove za dodatno jačanje Crnomorske flote pomoću pomorskih dronova, ratnih brodova i dodatnih zrakoplova u nadolazećim godinama.

Iako Rusija još nije demonstrirala učinkovite operacije pomorskih dronova u Crnom moru, stručnjaci koje je intervjuirao Kyiv Independent upozoravaju da Moskvu ne treba podcijeniti u ovom novom području ratovanja. "Ako Rusija prijeđe s korištenja posadnih ratnih brodova, koji se većinom trenutno skrivaju u lukama, na borbu pomoću pomorskih dronova, to će označiti novu eru ratovanja," rekao je H. I. Sutton, neovisni pomorski analitičar, za Kyiv Independent.

Brodovi Crnomorske flote, sa sjedištem u Sevastopolju od ilegalne aneksije Krima 2014., dizajnirani su za obranu od velikih prijetnji i presretanje projektila, ali pokazali su se izuzetno ranjivima na ukrajinske pomorske dronove – male, brze i pokretljive jedinice koje je teško otkriti i otporne su na elektroničko ratovanje.

"Koncepti (pomorskih dronova) postojali su, ali ne u brojevima koje je Zelensky zamislio," rekao je Samuel Bendett, viši stručnjak u think-tanku Center for a New American Security, za Kyiv Independent. "Ukrajinci su ovo razvili u smjeru u kojem druge zemlje prije nisu išle." Od početka punog razaranja Ukrajine, Ukrajina je razvila niz besposadnih površinskih vozila (USV) za napad i izviđačke misije. Rusija je, pak, više puta kopirala ukrajinske inovacije.

Ukrajina je 16. srpnja 2023. godine koristila svoj pomorski dron SeaBaby za napad na Krimski most, ključnu opskrbnu rutu koju drži Rusija na okupiranom poluotoku. S druge strane, roj modificiranih dronova Magura potopio je nekoliko ruskih ratnih brodova, uključujući veliki desantni brod Caesar Kunikov, raketni brod Ivanovets i patrolni brod Sergei Kotov. Nakon niza uspješnih ukrajinskih udara, nekoliko brodova Crnomorske flote preseljeno je iz Krima u Novorossijsk u Krasnodarskom kraju, što je potvrdila i ukrajinska mornarica.

russia Reportedly Uses Experimental Murena-300 Maritime Drone in Attack on Odesa Regionhttps://t.co/imWyTuWj7S pic.twitter.com/8yw8xICYKe — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) July 30, 2025

"Pomoćna flota i dalje ostaje na Krimu, ali to nisu borbene jedinice. U Novorossijsku jednostavno nema mjesta za usidriti brodove," rekao je Dmytro Pletenchuk, glasnogovornik ukrajinske mornarice, za Kyiv Independent. "Ne mogu jednostavno napuniti luku brodovima – time bi postali stacionarni ciljevi," dodao je Pletenchuk. "A mi bismo to svakako iskoristili." Iako je ruska prisutnost u Crnom moru značajno smanjena, Moskva i dalje koristi preostale ratne brodove uglavnom za raketne napade na Ukrajinu, dok nastavlja testirati i razvijati vlastite pomorske dronove.

Za razliku od sve naprednijeg programa bespilotnih zrakoplovnih sustava (UAV), gdje je Rusija povećala proizvodnju i uvela nadogradnje poput mlaznih motora u dronovima tipa Shahed, o proizvodnji ruskih USV-ova malo se zna. Prema Bendettu, proizvodnja ruskih USV-ova zaostaje znatno za UAV-ovima. Mnogi modeli pomorskih dronova uvedeni nakon 2022., poput Vizira, Murene, Orkana i BEK-1000, snažno nalikuju ukrajinskim dizajnima. Pletenchuk je potvrdio da Rusija više puta kopira ukrajinske inovacije. "Posebnost ovog procesa je da kad nešto posudiš od neprijatelja, već si barem jedan korak iza. Upravo se to sada događa," rekao je glasnogovornik. Rusija također nastavlja testirati eksperimentalne modele pomorskih dronova. U lipnju je ruska vojska navodno pokušala napasti grad Pivdenne u Odeskoj oblasti pomoću drona Murena-300, no dron nije dosegao cilj i eksplodirao blizu ukrajinskih teritorijalnih voda.

🇷🇺 Russian Black Sea Fleet undergoes Naval and Costal stages of special all-type support drills pic.twitter.com/QJ0tO2mvQD — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) August 22, 2024

S druge strane, ukrajinska vojna obavještajna agencija (HUR) izvijestila je javni servis Suspilne da postoji velika vjerojatnost da će Rusija "uskoro" završiti razvoj svojih napadačkih pomorskih dronova, što predstavlja "ozbiljnu prijetnju" civilima u priobalnim područjima. Trenutno, prema Pletenchuku, postoji stanje ravnoteže između ukrajinskih i ruskih snaga u Crnom moru, i to područje sve više postaje "siva zona", prostor sukoba između obje strane. "Rusi si ne mogu dopustiti izlazak na more zbog naše vojne prisutnosti, dok ruski zrakoplovi djeluju u tim vodama. Nažalost, oni dominiraju u Azovsko-crnomorskom području," rekao je Pletenchuk. Dodao je kako raspoređivanje ruskih pomorskih dronova vjerojatno neće promijeniti ravnotežu na moru, jer besposadne jedinice ne mogu riješiti osnovni problem zaštite brodova, osobito od protubrodskih raketnih sustava.

"Ako to prije nisu mogli osigurati, zašto bi sada mogli?" rekao je Pletenchuk, komentirajući ruske tvrdnje o kontroli Crnog mora. Prema njegovim riječima, nedavne izjave ruskih dužnosnika sugeriraju da se njihove snage sada fokusiraju na ponovno uspostavljanje kontrole nad istočnim dijelom Crnog mora, posebno u blizini ruske obale. "A činjenica da naš neprijatelj govori samo o povratku kontrole uz vlastite obale u Crnom moru dobar je znak, ali i dostignuće za ukrajinske snage," dodao je glasnogovornik.