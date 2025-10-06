Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGIČNA NESREĆA

Evo tko su trojica hrvatskih planinara poginulih u lavini: Jedan od braće se tek vjenčao, a drugi uskoro trebao

Foto: Pixabay
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
06.10.2025.
u 13:31

Vremenski uvjeti u Julijskim Alpama i dalje su izuzetno teški, a postoji velika opasnost od novih lavina

Sva trojica hrvatskih planinara izgubila su život u Julijskim Alpama u Sloveniji nakon što ih je zahvatila snježna lavina ispod vrha Tose. Nesreća se dogodila tijekom uspona u teškim vremenskim uvjetima, dok su četvorica drugih članova ekspedicije ostala u planinarskom domu i nisu nastavili put, što im je spasilo život. Jedan od planinara, 40-godišnji konobar iz Kaštel Sućurca, javio se obitelji da je živ. Hrvatske i slovenske službe spašavanja potvrdile su smrt trojice nestalih. Prvotno je objavljeno da je pronađeno tijelo jednog planinara, a kasnije su pronađena i tijela preostale dvojice. Jedan od njih bio je zatrpan pod otprilike metar snijega, dok je drugi bio pod više od metar i pol.

Među poginulima je jedan muškarac iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića, u dobi od oko 32 i 26 godina. Jedan od njih se tek prije nekoliko mjeseci vjenčao, a drugi je uskoro trebao stupiti u brak, piše Slobodna Dalmacija.

Snježna lavina prekinula je njihove živote, ostavljajući duboku tugu u Kaštelima, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj. Obitelj iz Kaštela trenutno putuje u Sloveniju, pogođena gubitkom dvojice od trojice svojih sinova. Vremenski uvjeti u Julijskim Alpama i dalje su izuzetno teški, a postoji velika opasnost od novih lavina.

Ključne riječi
Slovenija lavina planinari

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još