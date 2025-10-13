Evo tko će danas doći u Sharm el-Sheikh i što će se dogoditi

Dok Izrael i Hamas razmjenjuju taoce za zatvorenike, u Sharm el-Sheikhu pripremaju se proglasiti mir i okončati rat u Gazi. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi i američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak poslijepodne supredsjedat će mirovnim samitom o Gazi u tom gradu na Crvenom moru. Na sastanku će sudjelovati čelnici više od dvadeset država te glavni tajnik UN-a António Guterres, no ni Izrael ni Hamas neće biti prisutni. Prema diplomatskim izvorima, SAD, Egipat, Katar i Turska potpisat će dokument kojim će se jamčiti sporazum o prekidu vatre u Gazi. Egipatsko predsjedništvo navodi da je cilj summita formalno okončanje rata i uspostava mehanizma za upravljanje Pojasom Gaze, koji je u protekle dvije godine razoren sukobima.

Zemlje posrednice bit će jamci provedbe sporazuma. Egipatski predsjednik odlučio je odlikovati Donalda Trumpa Ordenom Nila, najvišim egipatskim odličjem, "u znak zahvalnosti za njegov izvanredan doprinos mirovnim naporima i smirivanju sukoba, posebno za ključnu ulogu u zaustavljanju rata u Gazi", izjavio je glasnogovornik predsjedništva Mohamed El Shenawy. Izrael je potvrdio da neće poslati svoje predstavnike, a glasnogovornica ureda premijera Benjamina Netanyahua izjavila je da "nijedan izraelski dužnosnik neće prisustvovati summitu". Hamasov vođa Hussam Badran također je potvrdio da pokret neće sudjelovati u procesu potpisivanja sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sporazum o Gazi možda svojim "najvećim postignućem", dodajući da popis sudionika summita "pokazuje kako je svijet ujedinjen oko plana mira za Gazu". Prisustvo palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa ocijenio je vrlo pozitivnim.

Egipatske vlasti potvrdile su dolazak brojnih svjetskih čelnika, među kojima su: egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi, američki predsjednik Donald Trump, jordanski kralj Abdullah II., emir Katara šeik Tamim bin Hamad, kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Khalifa, palestinski predsjednik Mahmoud Abbas, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Indonezije Prabowo Subianto, predsjednik Azerbajdžana Ilham Aliyev, francuski predsjednik Emmanuel Macron, ciparski predsjednik Nikos Christodoulides, njemački kancelar Friedrich Merz, irački premijer Mohammed Shia al-Sudani, britanski premijer Keir Starmer, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sánchez, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, armenski premijer Nikol Pashinyan, mađarski premijer Viktor Orbán, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, kanadski premijer Mark Carney, norveški premijer Jonas Gahr Støre, potpredsjednik UAE i premijer Mohammed bin Rashid, kuvajtski premijer šeik Ahmad Abdullah al-Ahmad al-Sabah, omanski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi, glavni tajnik UN-a António Guterres, glavni tajnik Arapske lige Ahmed Aboul Gheit, predsjednik Europskog vijeća António Costa te indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar.