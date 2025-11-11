Evo što piše u dokumentu koji zabranuje ZDS na koncertima i javnim događanjima u Zagrebu

Gradska skupština Grada Zagreba izglasala je Zaključak kojim gradonačelnika Grada Zagreba poziva da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se na javnim površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada, kao i na svim javnim površinama za čije korištenje Grad izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne smiju koristiti obilježja, slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, uključujući "Za dom spremni", priopćili su iz Možemo.

Poručili su da se zaključak zasniva na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu Republike Hrvatske, kao i na stajalištima Ustavnog suda Republike Hrvatske te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima javna upotreba ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti, a zaključak će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

"Poziva se gradonačelnik Grada Zagreba da, temeljem ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič „Za dom spremni“, a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske", stoji u Zaključku.

Tomašević je podsjetimo prije donošenja zaključka kazao da je to, prije svega, politički zaključak vladajuće većine u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i bavi se korištenjem prostora kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove te uvodi određena pravila u skladu s Ustavom, što se može i što se ne može.

Možemo je poslao i objašnjenje Zaključka kojeg prenosimo u cijelosti:

"Grad Zagreb, kao javnopravno tijelo, ima obavezu spriječiti da javne površine i prostori kojima upravlja Grad, ustanove kojima je Grad osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada i događanja organizirana na navedenim površinama i prostorima postanu mjesta za širenje sadržaja koji negiraju antifašističke temelje na kojima počivaju Republika Hrvatska i suvremena Europa. Ustav Republike Hrvatske jasno utvrđuje da je uspostava temelja državne suverenosti izražena nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Poklič „Za dom spremni“ i druga ustaška obilježja višestruko su ocijenjeni protuustavnima od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, a Europski sud za ljudska prava (predmet Šimunić protiv Hrvatske, 2019.) potvrdio je da njihova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti. Grad Zagreb mora jasno dati do znanja da su javne površine kojima upravlja Grad te površine i prostori kojima upravljaju pravne osobe kojima je Grad osnivač ili su u vlasništvu Grada mjesta dijaloga i kulturnog izričaja koji je u skladu s ustavnim vrijednostima, a ne prostori u kojima je dopušteno promovirati nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju".

Što se tiče koncert Thompsona Tomašević je rekao da će odgovoriti na zahtjev Thompsonovog menadžmenta za održavanjem novog koncerta, no da tu neće tu biti nikakvog iznenađenja jer se koncert 28. prosinca neće održati.

"Znači, koncert 27. prosinca ima ugovor, sklopljen je po tadašnjim uvjetima i nema nikakvih uvjeta vezano za te stvari kao što su ustaški pozdravi, ustaški simboli i slično i taj koncert će se održati", rekao je između ostaloga. "Hoće li biti nekih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad u sljedećoj godini, to ovisi o tome kako će proći koncert 27. prosinca koji će se održati jer je ugovor potpisan. Ja sam legalist i ugovora se držim", naglasio je Tomašević.

Kada je riječ o sportskim događajima odnosno nogometnim utakmicama, oni su, rekao je, pokriveni pravilima UEFA-e i to je dobro poznato. Na komentar premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da zaključak o zabrani korištenja ustaških simbola u gradskim prostorima nema pravnu težinu te komentar potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačić da da je taj zaključak protuzakonit, Tomašević je ironično rekao: "Super".

Upitao je koji je pravni temelj bio kad je Grad Pula 2008. uskratio zahtjev Thompsonovom menadžmentu da Thompson održi koncert te podsjetio da je Thompsonov menadžment tužio Grad Pulu i pravomoćno izgubio 2012. Poručio je da se u Gradu Zagrebu ne bave hoće li koncerta biti ili neće, nego onime što je protuustavno, a to je protuustavni, ustaški pozdrav "Za dom spremni", a ukoliko će njega biti, onda je to odluka Thompsona i njegovog menadžmenta.

Ako netko smatra da je protupravno bilo što povezano za zaključak Gradske skupštine, ima pravne instrumente da to osporava, istaknuo je. Podsjetio je da se na koncertu Thompsona na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića nije koristio ni jedan ustaški pozdrav niti simbol, te da su u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu, a da su se uoči koncerta u centru Zagreba pjevale ustaške pjesme pred policijom, koja je pak na njihovu kritiku rekla da je to problem Grada jer su - dozvolili koncert.

Premijer Andrej Plenković poručio je u utorak, komentirajući namjeru zagrebačke vlasti da zabrani korištenje ustaških simbola u gradskim prostorima, kako taj zaključak nema pravnu težinu, a odgodu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru ocijenio je razumnom i racionalnom.

"Pravna težina zaključka Gradske skupštine u ovom pogledu koja im je namjera ne vrijedi ništa, to je jedna stvar. Druga stvar, ako ta pjesma postoji 35 godina, neće je promijeniti nikakav zaključak Gradske skupštine", rekao je Plenković na otvorenju Interlibera, govoreći o prijedlogu zagrebačke gradske vlasti. Tim prijedlogom gradonačelniku bi se dala ovlast da zabrani događanja u gradskim prostorima na kojima bi se veličale nacističke, fašističke i ustaške ikonografije i poruke, uključujući i 'ZDS'.

Plenković je rekao kako je stvar oko tog pokliča i Thompsonove pjesme "Bojna Čavoglave" jasna. "To je pjesma koja je autorski rad i o kojoj su sudovi rekli što su rekli, tu nema dileme. A ovo što se sada razvija je klasična ideološka polarizacija koju rade oni koji su u opoziciji", kazao je.