FOTO Kaos u Bruxellesu, policija koristila suzavac i vodene topove

Belgijska policija suzavcem i vodenim topovima obrušila se na prosvjed poljoprivrednika protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Mercosura postali nasilni, a neki su prosvjednici bacali kamenje i krumpir na policiju te razbijali prozore.
Belgijska policija suzavcem i vodenim topovima obrušila se na prosvjed poljoprivrednika protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Mercosura postali nasilni, a neki su prosvjednici bacali kamenje i krumpir na policiju te razbijali prozore.
Foto: Peng Ziyang/XINHUA
Share
Podijeli
Policija je intervenirala kada je nasilje eskaliralo i pokušala uhititi neke od prosvjednika. U jednom trenutku, traktor se zabio u red interventne policije, iako se činilo da nikoga nije udario. Neki su također ciljali novinare.
Policija je intervenirala kada je nasilje eskaliralo i pokušala uhititi neke od prosvjednika. U jednom trenutku, traktor se zabio u red interventne policije, iako se činilo da nikoga nije udario. Neki su također ciljali novinare.
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Briselska policija izjavila je da je odobrila prosvjed s do 50 traktora, ali do četvrtka poslijepodne u belgijsku prijestolnicu stiglo je njih oko tisuću, uglavnom s belgijskim registarskim oznakama. Procijenili su broj prosvjednika na 7000.
Briselska policija izjavila je da je odobrila prosvjed s do 50 traktora, ali do četvrtka poslijepodne u belgijsku prijestolnicu stiglo je njih oko tisuću, uglavnom s belgijskim registarskim oznakama. Procijenili su broj prosvjednika na 7000.
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Čelnici EU-a raspravljali su u četvrtak na samitu u Bruxellesu o tome treba li Europska unija potpisati sporazum s blokom Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja.
Čelnici EU-a raspravljali su u četvrtak na samitu u Bruxellesu o tome treba li Europska unija potpisati sporazum s blokom Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja.
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Kritičari trgovinskog sporazuma, koji se pripremao 25 ​​godina, kažu da bi jeftina roba mogla preplaviti tržište na štetu europskih proizvođača.
Kritičari trgovinskog sporazuma, koji se pripremao 25 ​​godina, kažu da bi jeftina roba mogla preplaviti tržište na štetu europskih proizvođača.
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/