FOTO Kaos u Bruxellesu, policija koristila suzavac i vodene topove
Belgijska policija suzavcem i vodenim topovima obrušila se na prosvjed poljoprivrednika protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Mercosura postali nasilni, a neki su prosvjednici bacali kamenje i krumpir na policiju te razbijali prozore.
Policija je intervenirala kada je nasilje eskaliralo i pokušala uhititi neke od prosvjednika. U jednom trenutku, traktor se zabio u red interventne policije, iako se činilo da nikoga nije udario. Neki su također ciljali novinare.
Briselska policija izjavila je da je odobrila prosvjed s do 50 traktora, ali do četvrtka poslijepodne u belgijsku prijestolnicu stiglo je njih oko tisuću, uglavnom s belgijskim registarskim oznakama. Procijenili su broj prosvjednika na 7000.