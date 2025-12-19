Zar i dječja božićna radost mora imati fiskalni račun

Vijest bi bila obična za ovo doba, ali me ipak iznenadila: učenici četiriju škola – Škole za cestovni promet, Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti, Treće ekonomske i Trgovačke – kao i dvaju obližnjih učeničkih domova, Dora Pejačević i Maksimir, održali su adventski sajam na Kennedyjevu trgu. Na portalu saznajem da su prodavali kolače, kreme, balzame za usne, oslikana ogledala, keramičke ukrase, razne rukotvorine i umjetnine, ukratko sitnice pogodne za božićni dar. Upriličili su i tombolu po cijeni od 2,5 eura, a sav je dobitak išao udruzi koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Da nije bilo fotografije na kojoj je nasmiješeni gradonačelnik s mladima, ne bih vjerovao naslovu "Tomislav Tomašević obišao je manifestaciju Srednjoškolski advent na Kennedyjevu trgu".