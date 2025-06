Britansko ministarstvo upozorava svoje ljude na Thompsonov koncert na Hipodromu

Britansko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je svoje građane koji putuju u Hrvatsku na koncert Marka Perkovića Thompsona 5. srpnja te na posebne okolnosti koje će tog vikenda vladati u gradu. Tako su taj megakoncert i logistika koja ga prati dospjeli i u preporuke o sigurnosti za putovanja državljana Ujedinjenog Kraljevstva u inozemstvo. Usto, Britanci su upozorili svoje sunarodnjake i na nogometne utakmice u Hrvatskoj, posebno derbije, te im savjetovali oprez i napuštanje područja na kojima su navijači. Inače, Britanci su jedni od najrevnijih kad je riječ o davanju preporuka za putovanja u inozemstvo – netom nakon nekog incidenta, bilo prirodnog ili druge vrste – odmah reagiraju i dodaju i takav scenarij na listu rizika i potrebe za pojačanim oprezom. Jučer su u preporuke uvrstili i koncert na Hipodromu.

– U Zagrebu se planira veliki koncert na kojem će, prema najavama, biti pola milijuna ljudi. Vjerojatno da će doći do zatvaranja cesta i promjena u javnom prijevozu. Prilikom planiranja putovanja, provjerite i slijedite upute policije i lokalnih vlasti – savjetuje Foreign Office. Prije nekoliko tjedana apostrofirali su i mjere opreza kod velikih okupljanja, prije svega nogometnih utakmica, ali i glazbenih festivala. – Velika okupljanja i javni događaji u Hrvatskoj većinom su sigurni i mirni, uključujući i sportske manifestacije. Ipak, povremeno dolazi do nasilja među navijačima nogometnih klubova uoči i nakon utakmica. Potrebno je biti oprezan u blizini nogometnih stadiona za vrijeme odigravanja utakmica, osobito tijekom derbija, te se tada preporučuje izbjegavati velika okupljanja, pratiti lokalne vijesti i poštovati upute policije. Ako se osjećate nelagodno, odmah napustite to područje – savjetuju. Što se pak tiče glazbenih festivala, upozoravaju na to da se čuvaju dragocjenosti.

No nisu to jedine novije preporuke. Početkom mjeseca, prije ljetne sezone, upozorili su sunarodnjake, posebice one koji Hrvatsku doživljavaju kao party destinaciju, da ne donose drogu u Hrvatsku jer su "zračne luke opremljene vrhunskom tehnologijom i sigurnosnim sustavima za otkrivanje ilegalnih predmeta i supstanci". – Nedozvoljene supstance, uključujući kanabis, podliježu strogim kaznama. Posjedovanje kanabisa za osobnu upotrebu je dekriminalizirano, ali ako vam pronađu da ga nosite sa sobom ili ga držite u apartmanu ili sobi, može vam biti izrečena visoka novčana kazna – kažu iz britanskog Foreign Officea. Od drugih upozorenja putnicima koji kreću u Hrvatsku posebno se ističe ono o taksijima, i to ne zbog cijena, na koje se znaju žaliti i turisti, ali i domaći, već zbog mogućih seksualnih napada. Navodi kako postoje izvještaji o takvim napadima te daju konkretne savjete što bi svatko, a pretpostavlja se da u većoj opasnosti žene, trebao napraviti kad koristi taksi-prijevoz tijekom boravka u Hrvatskoj.

– Slikajte unutrašnjost taksija, posebno dio gdje je vidljiv broj vozila, te pošaljite prijatelju ili nekom drugom – kažu. Podijelite status vožnje na Uberovoj aplikaciji, drugi je savjet. Treći je savjet taj da svatko tko se koristi taksijem tijekom vožnje nazove nekoga poznatog i kaže mu u kojem je taksiju i kamo ide. Britanci su vrlo promptni u izdavanju sigurnosnih preporuka za putovanja u druge države i njih se ne smije uzeti olako. Mnogi britanski turisti prije putovanja redovito konzultiraju vladine preporuke, i zbog ocjene sigurnosnog stanja i odluke o putu, ali i zbog vrlo konkretnih stvari, poput mogućnosti refundiranja uplaćenog putovanja, pri čemu se agencije i prijevoznici vode uputama tamošnjeg ministarstva.