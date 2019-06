Europska središnja banka bira novog šefa, a mora izdržati i Trumpove udarce

Novo bojište našao je američki predsjednik Donald Trump prekjučer tako što je napao predsjednika Europske središnje banke (ESB) Marija Draghija da namjerno snižava tečaj eura u odnosu na dolar kako bi pogodovao europskim izvoznicima.

Draghi je u Portugalu na godišnjem sastanku središnjih bankara Europe rekao da je spreman upotrijebiti alate monetarne politike kako bi smanjio kamatne stope ako se gospodarstvo eurozone ne popravi.

To je bio signal lideru Bijele kuće preko bare da optuži Europljane za nepoštenu trgovinu jer niže kamatne stope vode slabijoj valuti, ali jednako kao što Trump koristi kritiku ESB-a kako bi poslao poruku domaćoj središnjoj banci da snizi kamatne stope, tako analitičari smatraju da i Draghi pokušava usmjeriti monetarnu politiku EU prije nego što mu završi mandat na čelu te institucije u listopadu. Ovih bi dana EU mogao biti odabran novi čelnik ESB-a, ali Draghi vjeruje da bi se njegova politika trebala nastaviti.

“Twitter bojišnica”

Trump je na Twitteru u nekoliko objava optužio čelnika ESB-a da već godinama drži tečaj eurozone preniskim kako bi se natjecao sa SAD-om. “Isti su kao i Kina”, napisao je Trump te je dodao da je “Draghi, iskreno, pomogao tom dijelu svijeta”.

To je još jedan dokaz da Trump gospodarske politike vidi kao igru nulte sume: ako SAD dobiva, ostali gube i obrnuto. Jučer je u SAD-u tamošnja središnja banka Federalne rezerve (FED) održala sastanak na kojem je odlučivala o domaćoj monetarnoj politici, a u trenutku zaključenja ovog broja nije donesena odluka hoće li povisivati ili snižavati kamatne stope, ali očekivalo se da će ih ostaviti na istoj razini, kao i dosad.

Američki je predsjednik već dulje vrijeme nezadovoljan politikom FED-a i, posebno, predsjednika Jeromea Powella, a u utorak mu je ponovno prijetio smjenom iako ga je Trump sam postavio, ako i on sam ne krene putem snižavanja kamatnih stopa koje bi pomoglo poduzetnicima i oslabilo dolar, što bi išlo u korist i američkom izvozu.

Europska središnja banka na drugoj je strani zabrinuta zbog slabog gospodarskog rasta eurozone, znatno sporijeg od američkog. Nakon što je Draghi rekao da će ESB, ako treba, dodatno olabaviti monetarnu politiku, tečaj eura u odnosu na dolar pao je. Zbog toga su čak i kamate na obveznice Francuske, Austrije i Nizozemske pale ispod nula posto.

No, jučer su se tržišta ipak smirila. ESB se upravo nalazi u posljednjim mjesecima mandata Marija Draghija i traje šira europska rasprava o profilu kandidata koji bi ga mogao naslijediti. Ostavština Draghija prije svega se tiče njegova obećanja iz 2012. da će središnja banka “napraviti što god treba kako bi se spasio euro”.

U svom mandatu talijanski je bankar pokazao da misli kada to što je rekao jer ESB je krenuo u kupnju državnih obveznica zemalja koje su imale visoke troškove posuđivanja. Osim toga, banka je postavila i negativne kamatne stope kako bi kaznila zemlje. Nasuprot stavovima kritičara tog poteza, inflacija na Starom kontinentu nije znatnije porasla.

Nijemac nasljednik Talijana?

Na summitu Europskog vijeća danas i sutra lideri Starog kontinenta nadaju se postići dogovor o nasljedniku Draghija na čelu ove institucije. Bio bi to dio šireg dogovora o ključnim institucijama Europske unije čije čelne pozicije Europljani planiraju popuniti.

No, nije sigurno da će uspjeti doći do dogovora.Među glavnim kandidatima su Nijemac Jens Weidmann, dvojica Finaca Olli Rehn i Erkki Liikanen te Francuz François Villeroy de Galhau. Iako se Weidmanna spominje kao možda i glavnog favorita, oponenti mu spočitavaju sasvim drugačiji pristup od Draghijeva jer ne favorizira snižavanje kamatnih stopa u vremenima krize.

No, čak je i on jučer rekao da je program kojim su se snižavale kamatne stope u vrijeme krize Europski sud pravde procijenio legalnim te da je to trenutačna politika. Drugim riječima, neće prekinuti s politikama po kojima je njegov prethodnik bio najpoznatiji. I to zato što to primarno ide u prilog visoko zaduženim zemljama.

Na Weidmannove šanse najviše će, zanimljivo, utjecati hoće li Manfred Weber postati šef Europske komisije jer teško bi EU dopustio dvojicu Nijemaca na čelu dviju toliko važnih institucija.