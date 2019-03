Draghi snizio prognozu rasta eurozone s 1,7 na samo 1,1 posto i odgodio dizanje kamata

Sredinom godine neće doći do povećanja kamatnih stopa u eurozoni te će referentne kamatne stope ostati nepromijenjene do kraja 2019., a ako to okolnosti budu zahtijevale, i kasnije, objavio je Mario Draghi, guverner Europske središnje banke (ECB). Analitičari vjeruju da će eurozona ostati na politici nultih kamatnih stopa cijelu 2020. godinu, što je pozitivnija vijest za dužnike jer će im kapital biti dostupniji. Za razliku od eurozone gdje je ključna referentna stopa 0 posto, Sjedinjene Američke Države posuđuju kapital svojim bankama uz 2,5 posto.

Tri mjeseca nakon što su prestali otkupljivati dospjele obveznice, guverneri eurozone ponovno su aktivirali program reotkupa, a pokreću i redovite tromjesečne aukcije na kojima će bankama osiguravati svjež i jeftin kapital za daljnje investicije. Takva odluka nije bila očekivana i tržište je na nju reagiralo slabljenjem eura prema dolaru, kao i smanjenjem prinosa na državne dugove. Do nje je došlo nakon što se pokazalo da vodeća gospodarstva usporavaju, zbog čega centralni bankari nisu željeli dolijevati ulje na vatru povećanjem kamatnih stopa.

U situaciji kad je klima neizvjesnija, ne smijete stajati po strani, prokomentirao je Mario Draghi, koji će se na mjestu prvog guvernera eurozone zadržati još pola godina. Njegov mandat ostat će upamćen po rečenici izrečenoj na početku krize da će “učiniti sve što bude trebalo” da izvuče Europu iz recesije, nakon čega je srezao kamatne stope i pokrenuo masovni otkup problematičnih dugova. No, problem je takve politike to što ne može trajati vječno i kad-tad kamate treba vratiti na uobičajene razine.

– Rizici povezani s budućim gospodarskim rastom u europodručju i dalje su pretežno negativni zbog neizvjesnosti povezane s geopolitičkim čimbenicima, opasnošću od protekcionizma i ranjivosti na tržištima u nastajanju, koja ne prestaje – kazao je Draghi, koji se i ovaj tjedan poslužio prilično pesimističnom usporedbom da bi opisao raspoloženje u Europskoj uniji.

– U mračnoj sobi krećete se sitnim koracima. Ne trčite, ali se svejedno krećete – kazao je Draghi. Dva mjeseca nakon što je izašla s projekcijom rasta eurozone u ovoj godini od 1,7 posto, ECB je smanjio očekivanja rasta na samo 1,1 posto u ovoj godini te 1,6 posto u idućoj.

