Europska komisija upravo donijela odluku: RH ispunila tehničke uvjete za Schengen!

Europska komisija upravo je donijela odluku koja kaže da je Hrvatska ispunila tehničke kriterije za ulazak u schengensku zonu, a predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker pozvao je države članice da brzo prime Hrvatsku u punopravno članstvo tog bezgraničnog prostora.

- Odajem priznanje Hrvatskoj za ustrajnost i napore koje je uložila kako bi ispunila sve kriterije za pristupanje schengenskom području. Samo ako smo ujedinjeni i složni možemo osigurati snažnije schengensko područje. Dijeljenje postignuća Schengena mora biti naš zajednički cilj. Zbog toga vjerujem da će države članice poduzeti prave korake kako bi Hrvatska ubrzo postala punopravna članica Schengena - izjavio je Juncker.

Europski povjerenik za unutarnja pitanja Dimitris Avramopoulos naglasio je da snaga Schengena ovisi o tome koliko je to područje uključivo.

- Sada kad je Hrvatska poduzela mjere kako bi osigurala ispunjavanje potrebnih uvjeta, to moramo priznati. Kad postane punopravna članica schengenskog područja, pridonosit će njegovu daljnjem jačanju i osiguravanju bolje zaštite granica Europske unije - rekao je Avramopoulos, koji u Strasbourgu upravo drži press konferenciju na ovu temu.

