REKORDNA KUPOVINA ORUŽJA

Europska država kreće u najveće naoružanje u povijesti: 9 milijardi dolara za protuzračnu obranu

Patriot anti-aircraft missiles
Foto: Jens Büttner/DPA
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
12.09.2025.
u 10:37

Danska planira nabaviti osam sustava, uključujući one dugog dometa s francusko-talijanske platforme SAMP/T

Danska planira kupiti sustave protuzračne obrane za 9,11 milijardi dolara, što je njezina najveća kupnja oružja ikad, izjavio je u petak danski ministar obrane Troels Lund Poulsen. Danska premijerka Mette Frederiksen u veljači je naredila vojsci da "kupuje, kupuje, kupuje" u pripremi za potencijalnu buduću rusku agresiju u Europi.

"Nema sumnje da je sigurnosna situacija ugrožena", rekao je novinarima Poulsen. Danska planira nabaviti osam sustava, uključujući one dugog dometa s francusko-talijanske platforme SAMP/T, uz sustave srednjeg dometa koje proizvode Norveška, Njemačka i Francuska.

Ključne riječi
protuzračna obrana Europa Danska

Komentara 3

HA
Hary3
11:40 12.09.2025.

Nadam se da su vladajući u Hrvatskoj široko otvorili oči.

CR
Crvenih
11:29 12.09.2025.

Kupite od Rusa, provjereno dobro a jeftino :))

Avatar IvanR
IvanR
11:24 12.09.2025.

Idiotizam na kub.

