Erdoğan povlači granicu srušenog Otomanskog carstva 100 km unutar Sirije!

Unatoč upozorenjima koja stižu sa svih strana da zaustavi vojnu operaciju, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kazao je da ne samo da neće zaustaviti vojnu operaciju na području kurdske enklave Afrin na tursko-sirijskoj granici nego će proširiti svoju vojnu operaciju u sjeverozapadnoj Siriji sve do istočne granice s Irakom, do grada Manbija koji je stotinjak kilometara udaljen od grada Afrina.

Sukob sa SAD-om

Izgleda da je apetit novom turskom sultanu porastao te, umjesto prvobitnih 30 kilometara zaštićene zone, sada je namjerava proširiti na stotinjak kilometara unutar sirijske granice. Dvosmislena je i nejasna njegova izjava da će to područje koje će on “osloboditi” od kurdskih terorista vratiti pravom domicilnom stanovništvu ne definirajući koje bi to stanovništvo bilo i planira li tu povući granicu kako bi to područje ponovo postalo dio Otomanskog Carstva, što je Večernji list već ranije najavio.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je turskog predsjednika Erdoğana da ograniči vojne operacije protiv kurdskih snaga na sjeveru Sirije i izbjegne sukob s američkim snagama u regiji s obzirom na to da su američki vojnici trenutačno raspoređeni u Manbiju zajedno sa sirijskim Kurdima.

Naime, operacija na sirijski grad Manbij zasigurno je potez koji bi mogao dovesti turske snage u konfrontaciju sa snagama SAD-a, njihovih saveznika iz NATO-a. Erdoğan je Trumpu poručio da SAD mora prestati oružjem opskrbljivati kurdsku paravojsku YPG. Naime, SAD ima oko 2000 specijalaca u Manbiju, koji bi trebao biti sljedeća meta turske ofenzive. Turski ulazak u Siriju mogao bi biti prijetnja američkim planovima da veliki dio sjeveroistoka Sirije stave izvan kontrole predsjednika te države Bashara al-Assada.

Raste broj žrtava

Njemačka je pak zaustavila dogovorenu isporuku oružja turskoj vojsci zbog ofenzive na Kurde.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg također je pozvao Tursku da ograniči upotrebu sile. Nakon što su SAD i Rusija okrenuli leđa Kurdima, oni su pozvali sirijskog predsjednika Assada da šalje vojsku na granicu i da se bori protiv turskog agresora kako bi se očuvao i zaštitio integritet i suverenitet sirijske države koju Kurdi smatraju jedinom domovinom.

Turski ministar zdravstva Ahmet Demircan kazao je da je 14 turskih vojnika i pripadnika Slobodne sirijske vojske ubijeno, a 130 ljudi ranjeno u turskoj operaciji u Siriji. S druge strane, nekoliko desetaka kurdskih civila je poginulo od bombardiranja turskih bombardera. Jučer je poginulo 25 civila, pet iz iste obitelji.