Emotivni oproštaj generala Gotovine: 'Dragi Ante, mi tvoja braća po oružju, sjećat ćemo se tvojih vrlina'

Komemorativni skup u čast nedavno preminulog generala Ante Rose održan je u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu. General, branitelj i jedan od osnivača Generalskog zbora, preminuo je u Francuskoj, gdje je i sahranjen. Njegovi bivši kolege, prijatelji i suborci naglasili su njegov ogroman doprinos u formiranju Hrvatske vojske, u koju je stigao iz francuske Legije stranaca, te na bojnom polju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Posebno emotivan trenutak komemoracije bio je govor generala Ante Gotovine, koji je s Rosom upoznao u Legiji stranaca. Gotovina je istaknuo kako je početak rata 1991. godine bio signal da se svi vrate svojoj domovini i daju svoj doprinos obrani Hrvatske. "Bio je čovjek izvanrednog integriteta. Svojim profinjenim humorom motivirao nas je i bodrio u najtežim trenucima rata. Plemenit, nesebičan, zapovjednik odan svojim vojnicima. Uživao je respekt i povjerenje svojih nadređenih. Dragi Ante, mi tvoja braća po oružju, sjećat ćemo se tvojih vrlina. Bio si vojnik u punom smislu te riječi. Do kraja. Nisi podnosio otrcane fraze i besmislenu stegu koja uništava osobnost vojnika. Bio si čovjek vjere i slobodarskog duha", rekao je Gotovina, kako RTL prenosi.