U Francuskoj sahranjen general Roso: Bio je hrabar čovjek izuzetnih intelektualnih i fizičkih sposobnosti

U katoličkoj crkvi “Notre Dame de Bon Voyage” (hr. Crkva Gospa od Dobrog Putovanja) u francuskom gradu Port la Nouvelle danas, u utorak ujutro, 23. rujna 2025., služena je sveta misa zadušnica i upriličen posljednji ispraćaj od generala zbora Hrvatske vojske Ante Rose koji je preminuo u 73. godini života.

Uz obitelj i rodbinu, posljednje zbogom svom ratnom zapovjedniku došli su izreći i njegovi odani vojnici te ministar obrane Ivan Anušić, general Ivan Raos u ime Ministarstva branitelja te Zvonimir Frka Petišić, predstojnik Ureda predstojnik Vlade RH.

Svetu misu zadušnicu na francuskom i hrvatskom jeziku za jednog od najznačajnijih hrvatskih ratnih zapovjednika HV-a i HVO-a, u crkvi simboličnog naziva, “Crkva Gospa od Dobrog Putovanja” predvodio je pater Ivan Matić, superior Družbe Isusove u Osijeku u zajedništvu sa paterom Ivanom Ikom Mandurićem i francuskim đakonim crkve u Port la Nouvelleu. Sv.misi zadušnici nazočili su i brojni pripadnici francuske Legije stranaca, kako mlađi tako i oni stariji legionari koji su zajedno bili u Legiji stranaca sa generalom Rosom.

Izražavajući sućut u ime Vlade RH i Oružanih snaga RH, ministar obrane Ivan Anušić u svom oproštajnom govoru kazao kako je teško pronaći prave riječi koje će obuhvatiti puninu ugašenog života i puninu osobnosti, posebno kada je riječ o čovjeku kakav je bio pokojni general Ante Zorislav Roso.

- General Roso je bio istinski vojnik i ratnik, vješt vojni strateg i prvi general Zbora Hrvatske vojske. Bio je hrabar čovjek izuzetnih intelektualnih i fizičkih sposobnosti. Bio je Hrvat i domoljub, pravedan i pravdoljubiv. Snažnog duha, s vjerom u Boga i životnim prkosom, i u teškoj bolesti, kazao je ministar Anušić dodajući kako je general Roso rođen nadomak njegova rodnog Antunovca, u Vladislavcima.

- Slavonija je, kao i ostali dijelovi Hrvatske, dala brojne junake Domovinskog rata. General Roso jedan je od najistaknutijih. Svoja vojnička znanja i vještine kao i neupitan vojni talent ugradio je u hrvatsku pobjedu u Domovinskom ratu. Njegov životni i ratni put iznimni su i impresivni. Uvijek je bio odan hrvatskom pitanju i hrvatskoj slobodi. Prošao je put od političkog emigranta do pripadnika Legije stranaca. Vojnički poziv bio je njegov istinski životni odabir. Biti sigurnosni časnik i elitnoj padobranskoj postrojbi Legijevih stranaca, nešto je što uspiju samo najbolji. Svoju Hrvatsku nikada nije zaboravio i vratio joj se kada joj je bio najpotrebniji. U travnju 1991. godine dragovoljno se stavio na raspolaganje tadašnjem ministarstvu obrane. Sve što je dotada naučio o vojsci i ratovanju, utkao je u službu obrane Hrvatske od velikosrpske agresije i u stvaranju Hrvatske vojske.

Ministar Anušić je još istaknuo kako je general Roso “jedan od onih koji su iz temelja gradili hrvatske Oružane snage” zbog čega će mu, istaknuo je” Republika Hrvatska, Hrvatska vojska i hrvatski narod biti uvijek zahvalni”.

Pater Ivan Matić također je uputio sućut obitelji te iznio svoje iskustvo iz susreta s generalom Rosom i katoličku vjeru koju je svjedočio legendarni hrvatski general.

Po želji i na zamolbu generalove supruge Chriatine i sina Ante, nije bilo fotografiranja generalova lijesa koji je nakon sv. mise u pratnji najužeg obiteljskog kruga bio prevezen u krematorij u Perpignan. Uz lijes u crkvi bili su položeni mnogi vijenci na kojima su ispisani posljednji pozdravi i poruke. Među njima pročitali smo poruku Mare Rimac Jukić, dugogodišnje šefice generalova ratnog kabineta koja je napisala: Generale, putuj u vječnost, u Kraljevstvo nebesko i hrvatsku povijest!.

Misno slavlje pratili su članovi crkvenog zbora te članovi HKUD “Sveti Ante” iz Draga kod Pakoštana koji su otpjevali pjesmu “Zdravo Djevo, kraljice Hrvata”.