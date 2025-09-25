Naši Portali
HRVATSKI HEROJ

'Ante Roso je udario temelje Hrvatske vojske'

storyeditor/2025-09-25/thumb__1_.jpg
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
25.09.2025.
u 19:28

Suborci se na komemoraciji prisjetili životnog puta preminulog generala, ratnika čiji je doprinos slobodi domovine neprocjenjiv

Na komemoraciji za preminulog generala Antu Rosu, branitelja i utemeljitelja Hrvatskog generalskog zbora, u četvrtak mu je odana počast te iskazana zahvala i poštovanje za neizmjeran doprinos za slobodu domovine i ustroj Hrvatske vojske, a obitelji i kolegama posebno je izražena sućut.

Umirovljeni general Hrvatske vojske Ante Zorislav Roso, sudionik u svim važnijim operacijama Domovinskog rata rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a umro je 16. rujna u Francuskoj, gdje je i pokopan. "General Ante Roso jedan je od temelja Hrvatske vojske i u temeljima samostalne i suverene Republike Hrvatske dao je nemjerljiv doprinos. Kao dragovoljac, došao je iz Legije stranaca u Hrvatsku, a pri ustrojavanju Hrvatske vojske, svojim iskustvom i svojim sposobnostima doprinio je razvoju prvih profesionalnih postrojbi, specijalne postrojbe Bojne 'Zrinski'", istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Kasnije, na svim bojištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao načelnik Glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane, njegov cjelokupan doprinos za slobodu Hrvatske je ogroman, dodao je.

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) general Marinko Krešić rekao je kako je vijest o njegovom odlasku posebno pogodila i njih - njegove suborce. "Bio je briljant hrvatske ratne tradicije, osoba širokog vidokruga, zanesenjak domoljublja i osobito zanimljiva i šarmantna pojava. Njegova sposobnost iskakala je iz svakog pokreta i pogleda, kojima je neposlušne vojnike dovodio u red, dobivao izgubljene bitke i donosio prevagu štedeći krv i ljudske živote", istaknuo je.

Dodao je kako Roso nije bio ni prvi ni zadnji "koji je bio na određen način i neopravdano marginaliziran i potisnut u anonimnost", a za kojeg bi javnost, posebno mlađi, morali dobro znati. General Ante Gotovina rekao je kako je Rosu upoznao 1974. u svijetu profesionalne vojske u Legiji stranaca, a zov napadnute domovine 1991. bio im je budnica da se vrate, svatko sa svoje strane, braniti domovinu. Dodao je kako je bilo izazovno istodobno u hodu stvarati temelje vojske i braniti se od agresije, naglasivši kako je neupitan doprinos generala Rose pobjedi u Domovinskom ratu.

Ključne riječi
generalski zbor Hrvatska vojska Domovinski rat ante roso

