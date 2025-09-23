FOTO U Francuskoj održan posljednji ispraćaj generala Ante Rose
U katoličkoj crkvi “Notre Dame de Bon Voyage” u francuskom gradu Port la Nouvelle danas u utorak ujutro služena je sveta misa zadušnica i upriličen posljednji ispraćaj od generala zbora Hrvatske vojske Ante Rose koji je preminuo u 73. godini života.
Uz obitelj i rodbinu, posljednje zbogom svom ratnom zapovjedniku došli su izreći i njegovi odani vojnici te ministar obrane Ivan Anušić, general Ivan Raos u ime Ministarstva branitelja te Zvonimir Frka Petišić, predstojnik Ureda predstojnik Vlade RH.
Svetu misu zadušnicu na francuskom i hrvatskom jeziku za jednog od najznačajnijih hrvatskih ratnih zapovjednika HV-a i HVO-a, u crkvi simboličnog naziva, “Crkva Gospa od Dobrog Putovanja” predvodio je pater Ivan Matić, superior Družbe Isusove u Osijeku u zajedništvu sa paterom Ivanom Ikom Mandurićem i francuskim đakonim crkve u Port la Nouvelleu.
Izražavajući sućut u ime Vlade RH i Oružanih snaga RH, ministar obrane Ivan Anušić u svom oproštajnom govoru kazao kako je teško pronaći prave riječi koje će obuhvatiti puninu ugašenog života i puninu osobnosti, posebno kada je riječ o čovjeku kakav je bio pokojni general Ante Zorislav Roso.
- General Roso je bio istinski vojnik i ratnik, vješt vojni strateg i prvi general Zbora Hrvatske vojske. Bio je hrabar čovjek izuzetnih intelektualnih i fizičkih sposobnosti. Bio je Hrvat i domoljub, pravedan i pravdoljubiv. Snažnog duha, s vjerom u Boga i životnim prkosom, i u teškoj bolesti, kazao je ministar Anušić dodajući kako je general Roso rođen nadomak njegova rodnog Antunovca, u Vladislavcima.
- Slavonija je, kao i ostali dijelovi Hrvatske, dala brojne junake Domovinskog rata. General Roso jedan je od najistaknutijih. Svoja vojnička znanja i vještine kao i neupitan vojni talent ugradio je u hrvatsku pobjedu u Domovinskom ratu. Njegov životni i ratni put iznimni su i impresivni. Uvijek je bio odan hrvatskom pitanju i hrvatskoj slobodi.