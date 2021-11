Macron stigao u Zagreb: Objavljeni su detalji njegova posjeta, a na ručku će biti i Zlatko Dalić

U ovom trenu, nakon izlaska Velike Britanije iz Europske unije, i u trenutku kad Njemačka, zbog odlaska kancelarke Angele Merkel, kao i zbog određenog vakuuma koji nastaje dok se njezin nasljednik ne snađe u novoj ulozi - a i pitanje je kako će - Francuska je sama ostala na posebnom i krovnom mjestu u EU.

Stoga je dolazak francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u posjet Zagrebu, što je prvi posjet u 30 godina, te dokumenti koji se sutra potpisuju, odnosno postizanje strateškog partnerstva s takvom državom od iznimnog značaja za Hrvatsku.

Nuklearna sila

Kupnja vojnih zrakoplova od Francuske ima i šire implikacije. Francuska ima posebno mjesto u arhitekturi europskih integracija, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti. Brexit je Francuskoj dao dodatnu težinu i u sigurnosnom i političkom smislu. Nakon izlaska Britanije iz EU, Francuska je ostala jedina stalna članica Vijeća sigurnosti.

Ta je država, usto, i jedina nuklearna sila. Europske integracije uvijek su ovisile i počivale na osovini Njemačka - Francuska, sa sada će, očito, jači igrač biti Macron. Francuska je, usto, ekonomska sila, članica skupine G7. On predvodi crtanje nove arhitekture Unije - snažan utjecaju ima u Konferenciji o budućnosti Unije, o reformi i budućnosti Schengena, o paktu o migracijama, u inicijativi strateškog kompasa, odnosno jačanje globalne relevantnosti EU.

Dođe li do nadgradnje temeljnih ugovora, Francuska će u tome biti čelna država. Također, odnos s Francuskom nije isključiv s odnosom sa SAD-om - on i dalje ostaje partner, a vojna suradnje se nastavlja. Francuska, u toj poziciji, ima i presudnu ulogu u ispunjavanju hrvatskog vanjskopolitičkog cilja - ulaska u Schengen, za što je Zagreb dobio podršku inače vrlo suzdržanog Pariza.

Francuskog predsjednika Emmanuela Macrona bi u zračnoj luci u Zagrebu trebao dočekati hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a to su za pisanja ovog teksta tek očekivalo. Raspored predviđa večeru na kojoj je domaćin premijer Andrej Plenković, a uz njega će biti i ministri Davor Božinović, Zdravko Marić, Boris Milošević, Mario Banožić, Gordan Grlić Radman, Tomislav Ćorić i Radovan Fuchs te predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić.

Nakon noćenja - a činjenica da strani državnik noć provodi u zemlji koju posjećuje u staroj diplomaciji, ali i sad, ima dodatnu težinu, program se nastavlja na Pantovčaku susretom s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Nakon toga, Macrona će na Spomeniku domovini dočekati opet premijer te će položiti vijence.

U pratnji Macrona bit će francuska ministrica obrane Florence Parly te državni tajnik za Europu. S hrvatske strane, bit će ministri Tomo Medved, Božinović, Banožić, Grlić Radman, Fuchs i Nina Obuljen Koržinek. Nastavak programa je u Banskim dvorima, a oko 13 sati, u hotelu Esplanade, premijer Plenković daje ručak za 100-tinjak uzvanika koji su dali obol francusko-hrvatskim odnosima.

Među gostima će tako biti i izbornik Zlatko Dalić, Miroslav Ćiro Blažević i drugi. Poslije ručka, Macron iz zračne luke odlazi prema Italiji. Sutra oko 12 sati vidjet ćemo iznad Zagreba dva Rafalea, onakva kakve nabavljamo, najavio je premijer.

Poseban režim

Odgovor na pitanje s koliko će ljudi, kojim jedinicama i kakvom opremom osiguravati francuskog predsjednika i njegovo izaslanstvo iz PU zagrebačke kratko odgovaraju kako su to tajne informacije te da bi njihovim otkrivanjemučinili sigurnosni propust. Poznato je da na ovakvim poslovima pripremu terena obavljaju djelatnici Uprave za posebne poslove sigurnosti, a to čine zajedno s osiguranjem visokog dužnosnika koji dolazi u posjet.

Iako građani neće morati zatvarati prozore i na njima spuštati rolete kao što je to bio slučaj kada je u Zagreb prije 13 godina dolazio američki predsjednik George Bush, iz policije upozoravaju kako će na trasi kretanja francuskog predsjednika od Zračne luke Franjo Tuđman do hotela Westin uspostaviti privremenu regulaciju prometa zbog čega će dolaziti do kratkotrajnih zastoja ili preusmjeravanja. Zastoja će zbog Macronova posjeta biti i u centru Zagreba cijelog četvrtka.

>> VIDEO Pupovac o prosvjedima protiv Covid potvrda: Ovo je katastrofa kojoj Milanović obilato doprinosi