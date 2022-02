Elizabeta II., Lijepom Našom 1972.: 'Želim vidjeti ergelu Đakovo'

Zahvaljujući kraljici Elizabeti II., dobili smo asfalt – i danas govore Đakovčani kad je riječ o najdugovječnijoj vladarici Ujedinjenog Kraljevstva koja je nedavno proslavila veliki jubilej – 70 godina na čelu kuće Windsor, engleskog naroda i cijelog Commonwealtha. Ove godine navršit će se i pola stoljeća kako je engleska kraljica prošetala đakovačkom ergelom lipicanaca i zauvijek ostavila trag.

Jer, uoči tog 20. listopada 1972. asfaltirana je cesta od željezničke stanice do pastuharne koja je prije bila kaldrma.

U Đakovo je stigla vlakom, a od kolodvora do ergele u središtu grada dovezao ju je četveropreg konja. Njezina kočija i danas se pažljivo čuva u srcu ergele.

– Mahali smo zastavicama uz cestu, išli smo sa školom, znali smo da stiže kraljica – ispričao nam je Josip Zirn, zaposlenik đakovačke ergele u svibnju 2016. uoči novog posjeta engleske kraljevske obitelji. Stopama svoje svekrve tada je kročila vojvotkinja od Cornwalla i supruga britanskog princa Charlesa, Camilla. I ona je imala priliku vidjeti kočiju kojom se ulicama ovog slavonskog grada više od četiri desetljeća ranije provezla Elizabeta II.

Slavila cijela Slavonija

A kako je uopće kraljica izabrala Đakovo kao odredište pri posjetu tadašnjoj Jugoslaviji?

– Graciozan i elegantan nastup đakovačkog četveroprega s prelijepim lipicancima na otvaranju Olimpijskih igara u Münchenu impresionirao je Elizabetu II. te je britanska kraljevska obitelj, na njen izričit zahtjev, posjetila ergelu Đakovo u sklopu petodnevnog boravka u tadašnjoj državi. Kraljica je bila u pratnji supruga, princa Filipa, i kćeri, princeze Ane – kažu u ergeli.

U obilasku je posjetila obje pastuharne – onu u samom gradu i na Ivandvoru te se provezla gradom u lipicanskom četveropregu. Cijela Slavonija slavila je dolazak britanske kraljice, a “ergela Đakovo doživjela je osobito priznanje, zapisano zlatnim slovima”.

U obilasku Slavonije pratio ju je tada i Večernji list.

”Britanska kraljica Elizabeta II. s pratnjom nakon dana ugodno provedenog u Dubrovniku i Titogradu vratila se sinoć u Beograd. Ravno s aerodroma britanski kraljevski par i princeza Ana odvezli su se na topčidersku željezničku stanicu odakle su specijalnim vlakom otputovali u Đakovo”, stoji u izvještaju objavljenom u Večernjem listu 20. listopada 1972.

Foto: Arhiva VL

Britanska kraljica je, piše nadalje, na željezničkoj stanici u Đakovu zamijenila službena kola za četveropreg lipicanaca. U društvu s predsjednikom Izvršnog vijeća Hrvatske Ivom Perišinom, kraljica se u koloni seoskih kola provezla kroz grad. Pod jednom fotografijom stoji zanimljiv opis: “Kraljica Elizabeta II. s princom u štali ergele PIK ‘Đakovo’. Topot kopita rasnih kobila po uvijek svježoj slami i tihe primjedbe na engleskom.”

Iz Đakova se zaputila se prema Zagrebu. Svjetina ju je uz aplauz dočekala na Glavnom kolodvoru, a šećući Ilicom i središnjim trgom, odnosno Jelačić placem, Zagrepčani su joj mahali bijelim rupčićima. Posjet kraljice Elizabete II. bio je senzacionalan događaj, više od 200 jugoslavenskih, britanskih, ali i drugih stranih medija, pratilo je svaki njen korak. Fotografija britanske vladarice u Ilici završila je tada i na naslovnici Večernjaka.

Elizabetu II., supruga Filipa i kćer, princezu Anu oko 13 sati dočekali su, među ostalima, predsjednik tadašnjeg Sabora Jakov Blažević i predsjednik Gradske skupštine Josip Kolar.

”Britanska kraljica je u pratnji domaćina u otvorenom automobilu na čelu dugačke kolone krenula Zrinjevcem, za ovu priliku svečano ukrašenim britanskim i jugoslavenskim zastava u pravcu Trga Republike. Više stotina tisuća Zagrepčana priredilo je Kraljici srdačan doček. Očito dirnuta pljeskom i povicima pozdrava, kraljica je – prolazeći kroz gusti špalir Zagrepčana – srdačno odzdravljala”, izvještava Večernji list u izdanju od 21. listopada 1972.

Nakon šetnje središtem Zagreba, uputila se u Banske dvore na svečani ručak prije kojeg je održala zdravicu, mali govor u kojem je izrazila oduševljenje metropolom.

”Jučer smo vidjeli Dubrovnik i dio veličanstvenog obalnog pejzaža, jutros smo bili u Đakovu, a sada nas tako ljubazno dočekujete u središtu bogate povijesti i kulture Hrvatske. Impresivan razvitak Zagreba u posljednjih 25 godina odražava energičnu odlučnost svih njegovih građana da izgrade sretnu i naprednu naciju. Kao pomorska nacija, Britanija je vjekovima vjerojatno imala čvršće veze s Hrvatskom i njezinom dugom obalom nego s bilo kojim drugim dijelom Jugoslavije. Danas se stvaraju novi kontakti, sve više i više Britanaca dolazi da uživa u gostoprimstvu i suncu vaših ljetovališta. Nadam se da će oni zauzvrat pridonijeti jednako korisnim doprinosom vašoj privredi. Veoma nas se dojmilo sve što smo vidjeli, a osobito topao doček što su nam ga priredili mnogi vaši građani. Želim neprekidan uspjeh i svaku sreću svim građanima Hrvatske”, zdravica je kraljice koju su tada prenijeli svi domaći mediji.

Posjetila je zatim i palaču Akademije znanosti i umjetnosti gdje ju je na ulazu dočekao predsjednik Grga Novak sa suradnicima. Pokazao joj je glasovitu Bašćansku ploču iz 1100. godine. Zatim je razgledala Strossmayerovu galeriju starih majstora. Za to je vrijeme princ Filip posjetio, napisao je Večernjakov urednik i novinar Milan Osmak, tvornicu Plivu, dok je princeza Ana izrazila želju da obiđe Filozofski fakultet. Studirala je francuski, pa ju je zanimala katedra za taj jezik. Ondje ju je dočekao dekan Rudolf Filipović, a studenti i profesori poklonili su joj kopiju misala pisanog glagoljicom iz 15. stoljeća.

– Novak je kraljici kao dar uručio bibliofilsko izdanje “Balada Petrice Kerempuha” Miroslava Krleže te svoju knjigu “Prethistorijski Hvar”. Ostavila je potpis i u Akademijinoj spomen-knjizi, a posebno je se dojmila Bašćanska ploča u atriju Akademijine palače, budući da se radi o kraljevskom dokumentu, darovnici hrvatskog kralja Zvonimira, koji je stotinjak godina stariji od engleske Magna Charta Libertatum – ističu iz HAZU.

”Tko bi napao kraljicu?”

Nakon posjeta Akademiji kraljica se uputila prema zračnoj luci odakle je nakon oproštaja otputovala prema Puli.

”Službeni posjet Elizabete II. Jugoslaviji, koja je u subotu otputovala u London, naišao je na širok odjek u britanskoj javnosti. U komentarima britanske štampe, radija i televizije posebno je ukazano na suradnju i prijateljstvo dviju zemalja još iz vremena Drugog svjetskog rata, kao i na to da je ovo bio prvi posjet britanskog suverena jednoj socijalističkoj zemlji”, stoji u broju Večernjeg lista od 23. listopada 1972. godine.

A posebna zanimljivost vezana je uz posjet Dubrovniku koji je žarko htjela vidjeti na preporuku sestre, princeze Margarete.U detalje sve je opisao nekadašnji diplomat Radovan Komar koji ju je pratio prilikom posjeta, i to u pismu prijateljici Phyllis Williams koje je javnosti ustupio legendarni dubrovački hotelijer Rafo Rodin. Naime, zbog jake bure odlučeno je da kraljica ipak ne sleti u Dubrovnik i da po protokolu obiđe samo Titograd, današnju Podgoricu.

Silno razočarana, usred leta naredila je pilotu da ipak sleti. “U tom času nalazili smo se u niskom letu nad aerodromom u Titogradu i na moj užas vidio sam postrojenu počasnu četu, crnogorske predstavnike i crveni tepih. Generalu iz pratnje rekao sam neka Njezino Veličanstvo samo pogleda kroz prozor da se uvjeri da su dolje predstavnici jedne republike u očekivanju njezina posjeta. Neka joj kaže da je to vrlo delikatno i da može doći do velikog incidenta”, opisuje Komar.

No, avion je ipak sletio, i to na prazan dubrovački aerodrom budući da su se zbog najavljenog otkazivanja posjeta pokupili ne samo državni predstavnici već i osiguranje, a u Gradu je ostalo tek desetak lokalnih policajaca! Na upozorenje da je to vrlo delikatno, šef kraljičina osiguranja odgovorio je: “Gospodine, ja nemam drugog oružja osim kišobrana! Uostalom, tko bi napao kraljicu, i to još u Dubrovniku!?” Uživala je u obilasku Straduna, Kneževa dvora, brojnih ljepota, znamenitosti i na ručku u hotelu Excelsior.