Električar koji se našao u središtu afere Janaf: Godinama je sklapao milijunske ugovore s državom

Tvrtka Elektrocentar Petek, koja se našla u središtu najnovije afere oko namještanja poslova u Janafu, Velikoj Gorici i Novoj Gradiški, u zadnjih pet godina više je nego udvostručila prihode. Tako je tvrtka Kreše Peteka, prvoosumnjičenog u aferi Janaf, 2015. uprihodovala 320 milijuna kuna, a lani 680 milijuna kuna. Pri tome joj je i profitabilnost narasla s 4,63 milijuna kuna bruto dobiti u 2015. na 25 milijuna kuna u 2019.

Petekovoj tvrtki, pak, glavni su klijenti državna i javna poduzeća kao i državne institucije te jedinice lokalne samouprave. Stoga sporni poslovi s Janafom, Velikom Goricom i Novom Gradiškom, zbog kojih je Petek priveden, nisu iznimka u poslovanju njegove tvrtke. Petek puno posluje s HEP-om, a ugovore ima primjerice i s HŽ Infrastrukturom, Hrvatskim autocestama pa čak i s Ministarstvom branitelja.

Od Janafa 16 poslova

Prema trenutačno dostupnim podacima, zadnji posao koji je na natječaju dobio Petek jest onaj za transformatore HŽ Infrastrukture vrijedan 713 tisuća kuna. Za HEP je, primjerice, ugovorio nabavku kabela, vodiča i užadi za 1,6 milijuna kuna. Od tvrtke Moslavina dobio je posao rekonstrukcije i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje vrijedan 185 milijuna kuna. Elektrocentar Petek je, primjerice, uređivao i dvoranu srednje škole u Ivanić-Gradu za dva milijuna kuna, a s Ministarstvom branitelja je za 73 milijuna kuna ugovorio gradnju veteranskog centra u Daruvaru. Za Grad Glinu je ta tvrtka izvela sanaciju odlagališta otpada za 1,7 milijun kuna, a za Benkovac rekonstruira i sanira nerazvrstane ceste za 27 milijuna kuna. Ukupno je u ovoj godini preko javnih natječaja, koje smo uspjeli pobrojiti za tu tvrtku, Elektrocentar ugovorio 55 poslova vrijednih ukupno nešto više od 370 milijuna kuna.

Petekova tvrtka tako radi sve, kažu nam upućeni jer može – ima građevinsku operativu, električare…, a naravno za neke poslove uzima i podizvođače. Elektrocentar ima više od 400 zaposlenih. A jedan od većih poslova koje je dobila ta tvrtke je milijardu kuna vrijedan posao građenju infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik, a koji je dobio u konzorciju sa Strabagom. Janaf nije obveznik javne nabave, ali je provodio natječaje za svoje investicije. Elektrocentar Petek jedna je od tvrtki koje redovno dobivaju poslove od tog državnog poduzeća. U zadnje tri godine Petekova tvrtka je od Janafa dobila 16 poslova, a među njima su i oni sporni zbog kojih je optužen da je dao mito Draganu Kovačeviću.

Krešo Petek je vlasnik i putničke agencije Petek tours koja je lani imala prihode od 9,7 milijuna kuna i neto dobit od 10 tisuća kuna. I dok je sklapao poslove s javnih natječaja, Elektorcentar Petek je kao i mnogi drugi koji su bili pogođeni krizom zbog koronavirusa koristio državne potpore za očuvanje radnih mjesta. Ukupno je ta tvrtka dobila od države za tu svrhu 3,343.300 kuna. U ožujku je tako Petekova tvrtka dobila za 428 radnika potporu od 1,384.500 kuna, a u travnju za 421 radnika 1,674.800 kuna. U svibnju, kad je lockdown već popustio, Elektrocentar Petak je za 71 radnika dobio 284.000 kuna državne pomoći. No državnu pomoć za očuvanje radnih mjesta primala je i tvrtka Petek Tours i to ukupno 571.125 kuna od ožujka do lipnja ove godine za 41, odnosno 37 radnika.

Podružnica u Albaniji

Kako se navodi na web-stranici tvrtke, Elektrocentar Petek je lider u izgradnji energetskih postrojenja, distributivnih niskonaponskih mreža, svih vrsta električnih instalacija, svih vrsta rasvjete, elektromotornih pogona i upravljanja sistemima, instalaciji „Ex“ izvedbe, radovima na izgradnji komunalne infrastrukture te opremanju cesta. Peteki su za sebe napisali da se njihova tvrtka razvila od male privatne kompanije do jedne od vodećih u Hrvatskoj u području pružanja usluga i izvođenja radova u elektroenergetici, telekomunikacijama i građevinarstvu, te veleprodaji i maloprodaji elektro i građevinskog materijala i opreme. Direktor Elektrocentra Petek je Miroslav Petek kojeg je Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (HUM-Croma) 2018. proglasilo najboljim mladim menadžerom godine.

On je tom prigodom u medijskim istupima, među ostalim, kazao da je sjedište tvrtke u Ivanić-Gradu, a da imaju urede u Rijeci i Splitu. U Bosni i Hercegovini imaju pak tvrtku kćer, a 2016. su u Albaniji osnovali podružnicu.

– Naša široka mreža partnera obuhvaća najviše domaće tvrtke, ali surađujemo s partnerima u Bosni i Hercegovini te Albaniji. Što se trenutačnog stanja tiče, ovdje bih se svrstao u onih 16 posto prema istraživanju Hrvatske gospodarske komore iz prve polovice ove godine koji smatraju da je došlo do poboljšanja poduzetničke klime u Hrvatskoj. Premda se i dalje susrećemo s problemima kao što su učestale promjene propisa i krutost državnog aparata, u njemu su ipak vidljivi određeni, iako minimalni, pomaci. Porezna reforma donijela je određena pozitivna rasterećenja, međutim, ukupna dinamika provođenja reformi i dalje je prespora. U Hrvatskoj je vrlo izazovno biti poduzetnik – kazao je tada Miroslav Petek.

Tvrtka Petekovih bila je i jedan od donatora HDZ-a pa je 2012. tu stranku pomogla s 120.000 kuna, a 2016. s 80.000 kuna. U 2011. godini, pak, Elektrocentar Petek tvrtka donirala je HSS-u 20.000 kuna, a te godine kao i 2012. Petekova tvrtka je bila donator i HNS-a.