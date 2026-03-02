Sazvan hitan sastanak, Europa na velikom testu: Evo što su poručili Macron, Merz i Starmer

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predsjedavati će hitnim sastankom Kolegija povjerenika u Bruxellesu, usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku nakon američko-izraelskih napada na Iran i ubojstva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khamneija. Sastanak dolazi nakon što su se 27 ministara vanjskih poslova EU-a u nedjelju razišli oko zajedničke izjave, a blok se suočava s teškim zadatkom formuliranja jedinstvenog odgovora na krizu u kojoj ima ograničen utjecaj.

Nakon intenzivnih nedjeljnih videokonferencija i izvanrednih sastanaka, prioritet je sada zaštita civila, deeskalacija i osiguranje da iranski narod može izraziti svoju volju uz nepokolebljivu podršku Ukrajini i pritisak na Rusiju, rekla je latvijska ministrica vanjskih poslova Baiba Braže za POLITICO. Sastanak u Bruxellesu poklapa se s planiranim okupljanjem europskih ministara na Cipru, gdje će se u utorak održati sastanak o integriranom političkom odgovoru na krizu. Cipar, koji trenutno predsjeda Vijećem EU-a i najbliži je regiji, aktivirao je nacionalni plan ESTIA za evakuaciju građana, a dužnosnici Komisije ocjenjuju rizik od napada na otok kao "visok". Ciparski predsjednik Nikos Christodoulides demantirao je izravne iranske raketne napade, unatoč britanskim tvrdnjama da su dvije rakete ispaljene "u smjeru Cipra", a kasnije je prijavljen i mogući dronovski napad na bazu RAF-a s manjim oštećenjima. Nedjeljna videokonferencija 27 ministara vanjskih poslova trajala je dva i pol sata, a glavna sporna točka bila je formulacija o "poštivanju međunarodnog prava" – neki su je tumačili kao indirektnu kritiku Trumpa i Izraela. Na kraju je usvojena uravnotežena izjava. Poziv na maksimalnu suzdržanost, zaštitu civila, puno poštivanje međunarodnog prava, prestanak iranskog raketnog programa i podrška "temeljnim slobodama" iranskog naroda. EU je naglasila da će poduzeti "sve potrebne korake" za zaštitu svojih građana u regiji.

Snimke očevidaca pokazuju zgradu u Bejrutu u plamenu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Međutim, Emmanuel Macron, Friedrich Merz i Keir Starmer osuđuju iranske "indiskriminirane napade" na regiju i najavljuju "potrebne i proporcionalne obrambene akcije" za uništavanje iranskih kapaciteta za lansiranje projektila i dronova na izvoru, uz suradnju sa SAD-om i regionalnim saveznicima. Ova izjava naglašava duboku podjelu. Španjolski premijer Pedro Sánchez osudio je američko-izraelske napade kao rizik za "nesigurniji svjetski poredak", dok je Merz rekao da "nije vrijeme za lekcije saveznicima" jer dijele mnoge ciljeve.

Mađarska je blokirala konsenzus veleposlanika o izjavi, koristeći priliku za pritisak oko nepovezanih pitanja (naftovod Družba i blokada zajma Ukrajini). Von der Leyen je ranije pozvala na "vjerodostojnu tranziciju" u Iranu prema demokraciji, naglašavajući prekid nuklearnog i raketnog programa. Kriza utječe na zračni i pomorski promet, opskrbu energijom i sigurnost Europljana u regiji – posebno ako se zatvori Hormuški tjesnac (20% svjetske nafte). Ovaj tjedan planirani su i hitni sastanci s ministrima vanjskih poslova zaljevskih zemalja. Visoki regionalni diplomat za POLITICO kaže: "Ovo je prekretnica za Bliski istok, Europu i SAD – moraju se održati hitni sastanci svuda."

Dok Trump najavljuje da će operacije trajati oko četiri tjedna "ili manje", a Iran uzvraća napadima na američke baze , EU se bori govoriti jednim glasom usred mnoštva kriza, od Ukrajine do transatlantskih napetosti s Trumpom. Ova epizoda pokazuje koliko je blok ograničen u utjecaju na Bliski istok, ali i koliko je ranjiv na posljedice, piše Politico.