Iranci žestoko uzvratili Trumpu: 'Nećemo pregovarati. Gurnuo je regiju u kaos'

Iranski visoki dužnosnik za nacionalnu sigurnost Ali Larijani rekao je da Iran "neće pregovarati sa Sjedinjenim Državama". Larijani, koji je jedna od najmoćnijih osoba u zemlji, dao je komentar odgovarajući na medijske izvještaje koji sugeriraju da se Iran obratio Sjedinjenim Državama preko posrednika tražeći nastavak pregovora.

Američki predsjednik Donald Trump "gurnuo je regiju u kaos svojim 'lažnim nadama' i sada je zabrinut zbog daljnjih žrtava američkih vojnika", objavio je Larijani, tajnik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti na X-u. "Svojim sumanutim postupcima pretvorio je svoj vlastiti slogan 'Amerika na prvom mjestu' u 'Izrael na prvom mjestu' i žrtvovao američke vojnike za izraelsku težnju za moći“, dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za ABC News da su potencijalni kandidati koje su SAD identificirale kao one koji bi mogli preuzeti Iran ubijeni u subotnjim zajedničkim napadima SAD-a i Izraela.

Izraelska vojska izjavila je da će pojačati i intenzivirati svoje napade na Libanon te da je pojačala raspoređivanje trupa duž granice. "Ubrzo nakon Hezbollahove raketne paljbe... pokrenuli smo prvi široki val napada u Bejrutu i južnom Libanonu, ciljajući na visoke operativce, sjedišta i terorističku infrastrukturu", rekao je načelnik izraelskog Sjevernog zapovjedništva, general-major Rafi Milo.

Prema nekoliko izvješća, u Dohi i Dubaiju u posljednjim trenucima čule su se glasne eksplozije. Naši timovi diljem Bliskog istoka javljaju nam da je jutros u Dubaiju bilo još eksplozija. Prema izjavama svjedoka novinske agencije Reuters, glasne eksplozije čule su se i u Dohi, glavnom gradu i glavnom financijskom središtu Katara.