UŽIVO
Gori Bliski istok, eksplozije u Libanonu, na Cipru, Dubaiju, Dohi...; Trump: 'Svi koji žele na vlast u Iranu su mrtvi'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
NE ODUSTAJU

Iranci žestoko uzvratili Trumpu: 'Nećemo pregovarati. Gurnuo je regiju u kaos'

trump
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.03.2026.
u 06:46

Američki predsjednik Donald Trump "gurnuo je regiju u kaos svojim lažnim nadama i sada je zabrinut zbog daljnjih žrtava američkih vojnika, objavio je Larijani, tajnik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti na X-u

Iranski visoki dužnosnik za nacionalnu sigurnost Ali Larijani rekao je da Iran "neće pregovarati sa Sjedinjenim Državama". Larijani, koji je jedna od najmoćnijih osoba u zemlji, dao je komentar odgovarajući na medijske izvještaje koji sugeriraju da se Iran obratio Sjedinjenim Državama preko posrednika tražeći nastavak pregovora.

Američki predsjednik Donald Trump "gurnuo je regiju u kaos svojim 'lažnim nadama' i sada je zabrinut zbog daljnjih žrtava američkih vojnika", objavio je Larijani, tajnik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti na X-u.  "Svojim sumanutim postupcima pretvorio je svoj vlastiti slogan 'Amerika na prvom mjestu' u 'Izrael na prvom mjestu' i žrtvovao američke vojnike za izraelsku težnju za moći“, dodao je.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za ABC News da su potencijalni kandidati koje su SAD identificirale kao one koji bi mogli preuzeti Iran ubijeni u subotnjim zajedničkim napadima SAD-a i Izraela.

Izraelska vojska izjavila je da će pojačati i intenzivirati svoje napade na Libanon te da je pojačala raspoređivanje trupa duž granice. "Ubrzo nakon Hezbollahove raketne paljbe... pokrenuli smo prvi široki val napada u Bejrutu i južnom Libanonu, ciljajući na visoke operativce, sjedišta i terorističku infrastrukturu", rekao je načelnik izraelskog Sjevernog zapovjedništva, general-major Rafi Milo.

Prema nekoliko izvješća, u Dohi i Dubaiju u posljednjim trenucima čule su se glasne eksplozije. Naši timovi diljem Bliskog istoka javljaju nam da je jutros u Dubaiju bilo još eksplozija. Prema izjavama svjedoka novinske agencije Reuters, glasne eksplozije čule su se i u Dohi, glavnom gradu i glavnom financijskom središtu Katara.

Tko je bio ajatolah Khamenei i što njegova smrt znači za sudbinu Irana?
Ključne riječi
Iran napad na Iran rat na Bliskom istoku

Komentara 4

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
08:07 02.03.2026.

Što kaže predsednik Milanović? Zna li se šta? Jel se probudio? Ili samo čeka instrukcije iz Moskve?

LO
lotos1946
08:01 02.03.2026.

I tako su naši prijatelji Izrael i SAD pokrenuli mirovnu inicijativu spašavanja svijeta od terorizma ne žaleći truda, novaca pa i ljudskih života sve to na dobrobit svekolikog čovječanstva. No ima i onih koji ne prepoznaju dobre namjere D. Trumpaa (teroristi?) koji su podmuklim smicalicama izmaknuli Nobelovu nagradu za mir onom koji ju je jedini zaslužio. Neka vječno traje prijateljstvo Hrvatske i njenih vjernih prijatelja i saveznika SAD i Izraela.

TJ
tjako
07:35 02.03.2026.

amerika ce popusit ovu avanturu radi izraeleske megalomanije...

