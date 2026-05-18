Više od 3.000 elitnih vojnika na nogama: NATO pokrenuo golemu operaciju u Europi, imaju samo jedan cilj

U Europi se ovih dana održava najveća NATO vježba specijalnih snaga u kojoj sudjeluje oko 3.000 elitnih vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i još 22 države. Desetodnevna multinacionalna operacija odvija se u trenutku kada se u dijelu europskih prijestolnica pojačavaju zabrinutosti zbog mogućeg smanjenja američke vojne prisutnosti na kontinentu i promjena u odnosu Washingtona prema NATO saveznicima.

Vježba, koja se provodi u deset zemalja i na prostoru Sredozemnog, Baltičkog i Crnog mora, osmišljena je kao simulacija odgovora na tzv. “sive zone” sukoba. Riječ je o scenarijima u kojima neimenovani protivnik – za kojeg zapadni sigurnosni izvori najčešće smatraju da bi mogla biti Rusija – pokušava infiltrirati teritorij NATO-a te provoditi sabotaže, kibernetičke napade i druge prikrivene akcije koje ne izazivaju izravni oružani sukob, ali mogu destabilizirati državu ili savez.

Operacija, koja se održava pod nazivom “Trojan Footprint 2026”, uključuje kopnene, pomorske i zračne komponente, a započela je 11. svibnja. Cilj je testirati sposobnost savezničkih specijalnih snaga da brzo reagiraju na hibridne prijetnje i koordinirano djeluju u složenim scenarijima. Jedan od zabilježenih scenarija uključivao je američke i grčke specijalce koji su noćnim padobranskim skokom iz transportnog zrakoplova C-130 iznad obale Grčke izveli amfibijski upad. Vojnici su nakon slijetanja u more napuhali gumene čamce i neprimjetno se približili obali, gdje je “neprijateljska” skupina uspostavila improviziranu bazu za ometajuće operacije. Zadatak savezničkih snaga bio je infiltrirati objekt, neutralizirati prijetnju te, prema scenariju, eliminirati ili zarobiti metu visoke vrijednosti.

U vježbi sudjeluju i britanske specijalne jedinice te pukovnija Ranger, kao i snage iz partnerskih država, uključujući Švicarsku i Gruziju, pri čemu sve sudionice nisu članice NATO-a. Važnu ulogu u vježbama imaju i američki vojnici, a takva visoka razina angažmana Washingtona dolazi u trenutku kada se u Europi raspravlja o mogućim promjenama američke obrambene politike. Naime, dio europskih saveznika strahuje da bi, u slučaju daljnjeg smanjenja američke prisutnosti – što je ranije najavljivano u političkim izjavama Donalda Trumpa – obrambeni kapaciteti NATO-a u Europi mogli biti oslabljeni. Pentagon je već otkazao pojedine planirane rotacije američkih snaga, uključujući slanje 4.000 vojnika u Poljsku te dodatna manja raspoređivanja u Njemačkoj i baltičkoj regiji. Također je najavljeno povlačenje oko 5.000 američkih vojnika iz Njemačke u idućih 12 mjeseci.