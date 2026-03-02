Naši Portali
UŽIVO
OGLASIO SE CENTCOM

VIDEO Tri američka aviona F-15 oborila kuvajtska protuzračna obrana: Objavljeno što se dogodilo

Kuvajt
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.03.2026.
u 12:18

Zrakoplovi su letjeli u podršci operaciji protiv Irana, usred intenzivnih iranskih uzvratnih napada balističkim raketama, dronovima i zrakoplovima na američke i savezničke ciljeve u regiji

Kuvajtska protuzračna obrana greškom je oborila tri američka borbena zrakoplova F-15E Strike Eagle, objavilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM). Zrakoplovi su letjeli u podršci operaciji protiv Irana, usred intenzivnih iranskih uzvratnih napada balističkim raketama, dronovima i zrakoplovima na američke i savezničke ciljeve u regiji. CENTCOM je u službenoj izjavi potvrdio: "Tijekom aktivnih borbi koje su uključivale napade iranskih zrakoplova, balističkih raketa i dronova, borbeni zrakoplovi američkih zračnih snaga greškom su oboreni od strane kuvajtske protuzračne obrane. Svih šest članova posade sigurno se katapultiralo, sigurno su spašeni i u stabilnom su stanju", javlja CNN.

Kuvajt je priznao incident i izrazio žaljenje. Kuvajtski ministar obrane  rano ujutro izjavio je da se srušilo „nekoliko“ američkih vojnih zrakoplova, ali da su svi članovi posade preživjeli i da su evakuirani u bolnice na preglede. Ministarstvo je naglasilo da su odmah pokrenute spasilačke operacije, da su piloti u stabilnom stanju i da se vodi koordinacija s američkim snagama kako bi se utvrdio uzrok.

Incident se dogodio u kontekstu kaotične noći. Iran je lansirao valove projektila i dronova prema američkim bazama u Zaljevu (uključujući one u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i UAE-u), što je aktiviralo sve regionalne sustave protuzračne obrane na maksimalnom stupnju pripravnosti. Kuvajtski sustavi  identificirali su približavajuće F-15E kao prijetnju u gužvi. 

Video snimke koje su brzo postale viralne na društvenim mrežama pokazuju jedan F-15E kako se vrti u plamenu, posada se katapultira, a zrakoplov pada u pustinju blizu Al Jahre.  Lokalni stanovnici su pomogli spašenim pilotima, a snimke prikazuju kako jednog od njih ukrcavaju u civilno vozilo.

CENTCOM je naglasio da je istraga u tijeku, ali da je Kuvajt zahvalan za podršku u operaciji i da se koordinacija nastavlja.
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Kuvajt F-15

Komentara 1

SA
saudinus
13:00 02.03.2026.

Od sramote prebacili odgovornost na Kuvajt. Kuvajt će im nadoknaditi.

