Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE ŽALI ZBOG ODLUKE

Nijemac prodao sve i preselio se u Hrvatsku: 'Zbog ovoga smo se doista ludo zaljubili u Hrvatsku'

Zadar: Uskrsni smiraj dana na zadarskoj rivi
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
18.05.2026.
u 10:00

Danas Kedenburg sa suprugom i djecom živi na hrvatskoj obali i vodi posao u sektoru nekretnina

Njemački poduzetnik Mirko Kedenburg prije četiri godine s obitelji je napustio Bremen i preselio se u Hrvatsku, gdje danas živi u okolici Zadra i bavi se upravljanjem nekretninama. Kako kaže, odluka o preseljenju bila je splet okolnosti koji je započeo jednim ljetnim odmorom. „Zapravo smo gore u Bremenu tek bili nešto izgradili. Tvrtka koju sam vodio s bratom dobro je poslovala, kuća je bila nova, drugo dijete tek rođeno. Izvana je sve izgledalo savršeno“, kaže Kedenburg. Ipak, dodaje da se odluka počela kuhati već ranije, a ključni trenutak bila je pandemija. „Definitivno korona. Tada sam primijetio drastičnu promjenu u međuljudskim odnosima u njemačkom društvu. Ljudi bi se trebali odnositi jedni prema drugima s poštovanjem, bez obzira na mišljenje. To se u Njemačkoj izgubilo", kaže Mirko za njemački Welt.

Prvi dolazak u Hrvatsku, kaže, bio je samo odmor, no vrlo brzo postao je prekretnica. „Bila je to ideja u šali, tijekom vožnje natrag u Njemačku. Ali nakon povratka mi je postalo još gore nego prije. U Hrvatskoj sam ponovno pronašao srdačnost i ljudskost koja mi je nedostajala.“ Ubrzo je odluka postala konačna. „Rekao sam: ‘Hajde, krećemo ispočetka.’ Kad smo dobili i ponudu za prodaju kuće, to je bio znak da idemo", prisjeća se njemački poduzetnik. Obitelj se ubrzo preselila, iako bez sigurnog plana i rješenog smještaja. „Šest tjedana prije odlaska nismo imali ni smještaj. Sve je išlo jako brzo, ali se onda nekako sve posložilo.“ Danas Kedenburg sa suprugom i djecom živi na hrvatskoj obali i vodi posao u sektoru nekretnina, no priznaje da početci nisu bili jednostavni. „Prve godine su najteže. Sve krećeš ispočetka. Ali dok vidiš da posao raste, to je u redu", govori.

U Hrvatskoj, kaže, uživa. Najviše ga je iznenadio odnos prema djeci u javnom prostoru. "U Hrvatskoj postoje pravila – i ne postoje pravila. Samo u prometu: tamo doduše postoje propisi kako se ponašati, ali se mnogo toga jednostavno ignorira. I upravo mi se to sviđa – to malo buntovništva, a ujedno i srdačnosti. To mi je posebno zapelo za oko u ophodnji s djecom. Kad smo prvi put išli s njima u kupovinu ili sjedili u restoranu, igrali su se, bili su glasni – a ljudi su prema tome bili potpuno opušteni. Zapravo je obrnuto: u Hrvatskoj ćeš upasti u probleme ako opominješ svoju djecu da budu tiša. Tada će ti čak i konobar ili vlasnik restorana reći da pustiš djecu da budu ono što jesu. Zbog toga smo se doista ludo zaljubili u ovu zemlju", kaže.

Zbog toga često povlači usporedbu s vlastitim djetinjstvom. „Život je ovdje onakav kakav je kod nas u Njemačkoj bio 90-ih: otvori vrata, pusti djecu van. Oni se navečer vraćaju kući prljavi i gladni, i pritom su se zabavili", prisjeća se. Posebno ga je dojmio i duh zajedništva u manjim sredinama. „Na dočeku nogometne ekipe mog sina zapalile su se baklje. U Njemačkoj bi odmah došla komunalna služba, ovdje je policija slavila s nama", smije se. Iako priznaje da su i troškovi života porasli, smatra da je kvaliteta života u Hrvatskoj drukčija. „Ljudi su pozitivniji i opušteniji nego u Njemačkoj.“ Na pitanje bi li se vratio u domovinu, odgovara bez dileme. „Tu bi već moralo nešto ozbiljno poći po zlu. Ne razmišljam o povratku", odlučan je Mirko.

Firat se iz Njemačke preselio u Hrvatsku i otvorio prvi manti restoran
Zadar: Uskrsni smiraj dana na zadarskoj rivi
1/20
Ključne riječi
Njemačka Mirko Kedenburg

Komentara 1

Pogledaj Sve
HE
hegy
10:37 18.05.2026.

Pa zapravo dosta dobar opis kako stvari kod nas nas. Svaka čast.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!