Dron pun eksploziva detonirao u Rumunjskoj, Ukrajina preuzela odgovornost

Pomorski dron eksplodirao je jutros u rumunjskoj luci Constanta na obali Crnog mora, što je izazvalo veliku evakuaciju i hitnu reakciju sigurnosnih službi.

Eksplozija se dogodila oko 10:30 po lokalnom vremenu, a iznad najveće rumunjske luke mogao se vidjeti veliki stup gustog crnog dima. Rumunjsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je eksplodirao pomorski dron za koji se vjeruje da pripada tipu bespilotnih plovila korištenih u ratu u Ukrajini.

Prema informacijama rumunjskih vlasti, područje je bilo osigurano i ograđeno još prije detonacije, nakon što su pripadnici obavještajne službe, obalne straže i vojske uočili sumnjivi objekt i započeli njegovu procjenu. Rumunjski mediji navode kako je riječ o dronu ukrajinskog tipa koji je navodno nosio desetke kilograma eksploziva.

U međuvremenu je Ukrajina potvrdila da je jedan njezin pomorski dron eksplodirao uz rumunjsku obalu, a ukrajinske snage istodobno su preuzele odgovornost za napade na pet brodova u Azovskom moru i priobalju okupiranih teritorija.

Zapovjednik ukrajinskih snaga za bespilotne sustave Robert Brovdi izjavio je da su pogođeni teretni brodovi i tankeri koji su, prema tvrdnjama Kijeva, prevozili ukradeno ukrajinsko žito, vojni teret i gorivo.

Novi incident događa se samo nekoliko dana nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galați. NATO je tada potvrdio da je riječ o ruskom dronu, a incident je izazvao oštre reakcije saveznika zbog narušavanja zračnog prostora članice NATO-a, piše BBC .

Rumunjske vlasti zasad nisu objavile kako je pomorski dron dospio do luke Constanta niti je li eksplozija bila slučajna ili kontrolirana tijekom osiguravanja područja. U međuvremenu je Ukrajina potvrdila da je jedan njezin pomorski dron eksplodirao uz rumunjsku obalu, no zasad nije jasno radi li se upravo o dronu koji je detonirao u Constanti.

Eksplozija u Rumunjskoj Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Istodobno je ukrajinsko zapovjedništvo za bespilotne sustave objavilo da je tijekom noći izveden napad na pet brodova u Azovskom moru i priobalju okupiranih teritorija. Ukrajina tvrdi da su brodovi prevozili ukradeno ukrajinsko žito, vojni teret i gorivo. Azerbajdžansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je u napadima dronovima na dva teretna broda u području Taganroškog zaljeva poginulo pet Azerbajdžanaca. Nije navedeno tko stoji iza napada, no Rusija je za incidente optužila Ukrajinu.

Sve se događa u trenutku novih pokušaja diplomatskog približavanja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata, dok je američki predsjednik Donald Trump podržao ideju sastanka dvojice čelnika i poručio da obje strane moraju pristati na određene kompromise.