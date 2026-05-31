Rumunjska tvrdi da je dron koji je udario zgradu ruski 'Geran-2'

Dron koji je udario u zgradu u Rumunjskoj blizu ukrajinske granice u noći s 28. na 29. svibnja bio je Geran-2, letjelica ruskog dizajna, izjavio je u nedjelju rumunjski predsjednik Nicusor Dan. "Dron koji se srušio u četvrtak navečer u Galatiju je Geran-2 ruskog podrijetla. To je nedvosmislen zaključak tehničkog izvješća koje su finalizirali rumunjski državni stručnjaci", naveo je u poruci na X-u, uz četiri slike koje navodno prikazuju zrakoplov.

Četrnaestogodišnji dječak i 53-godišnja žena hospitalizirani su nakon prvog pada drona na stambenu zgradu izvan Ukrajine otkako je u veljači 2022. Rusija pokrenula invazija na tu zemlju. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da osmišljava provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je u petak da "nitko" ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza.

U svojoj poruci u nedjelju, rumunjski šef države ustvrdio je da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala "isključivu odgovornost" Moskve. „Na pronađenim fragmentima identificiran je ćirilični natpis "ГЕРАН-2". Analiza elektroničkih komponenti, navigacijskih sustava, upravljačkih modula, motora i strukturnih elemenata otkriva sličnosti, čak i identične karakteristike, s onima drugih bespilotnih letjelica Geran-2 koje su prethodno pronađene na rumunjskom teritoriju“, nastavio je.

„Fizičke i kemijske analize potvrdile su prisutnost istih vrsta materijala i goriva kao one koje su više puta identificirane u bespilotnim letjelicama ove serije“, dodao je Dan. Od početka sukoba u Ukrajini, deseci bespilotnih letjelica zalutali su u Rumunjsku.

Dron koji se u četvrtak navečer srušio na zgradu ušao je u rumunjski zračni prostor upravo u trenutku kada je ruska vojska napadala Ukrajinu, naglasile su rumunjske vlasti. „Na temelju serijskih brojeva komponenti pronađenih na licu mjesta, nesumnjivo je riječ o proizvodu ruske proizvodnje“, izjavio je u petak navečer rumunjski ministar obrane Radu-Dinel Miruta.