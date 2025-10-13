Dvojica radnika poginula pri obnovi bjelovarskog zatvora sagrađenog 1828.

Tragedija u kojoj su izgubljena dva ljudska života dogodila se 13. listopada u 9 sati u krugu Zatvora u Bjelovaru, kada su prilikom urušavanja zida poginula dva radnika. Kako je priopćilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u tom trenutku su radnici tvrtke Hidroregulacija d.d. iz Bjelovara izvodili građevinske na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja Zatvora u Bjelovaru, no zabatni zid se urušio te usmrtio 42-godišnjeg državljanina Indije i 59-godišnjeg državljanina Hrvatske.

- Pomoć stradalima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru, sa službenicima pravosudne policije. Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no, nažalost, liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i službenici PU bjelovarsko-bilogorske. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izražava duboku sućut obiteljima poginulih radnika. Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih okolnosti nesreće - priopćeno je iz Ministarstva. Inače, ministar Damir Habijan je nema dva tjedna bio u bjelovarskom zatvoru, kada je i obišao to gradilište, o čemu su objavljene fotografije i kratka vijest na Facebook stranici Ministarstva pravosuđa.

FOTO Mjesto užasa u Bjelovaru: Ovdje su poginula dvojica radnika

I dok će istragom nesreće baviti policija, DORH i Državni inspektorat, sreća u nesreći je što u dijelu zgrade u kojoj se urušio zabatni zid nije bilo ni zatvorenika ni pravosudnih policajaca. Po neslužbenim informacijama, malo prije izvođenja radova zatvorenici su premješteni na druge odjele unutar zatvora. Riječ je o staroj zgradi koja se obnavlja, a neslužbeno se doznaje i da je projekt obnove u nekoliko navrata mijenjan, jer su radnici nailazili na nepredviđene prepreke, poput stropa od trske koji se morao skidati. Osim toga, neslužbeno se doznaje i da je nedavno inspekcija udaljila radnika koji je upravljao dizalicom jer nije bio osposobljen za to. A netko će valjda postaviti i pitanje kako je bilo moguće da pravosudnim policajcima i zatvorenicima svakodnevno preko glava prolazi dizalica koja prenosi materijal.

Natječaj za rekonstrukciju Zatvora u Bjelovaru zaključane je u kolovozu, a na tom natječaju posao vrijedan 856.017 eura plus PDV dobila je Hidroregulacija. Radovi su počeli u rujnu, a njima je bilo predviđeno da zatvor u sklopu rekonstrukcije dobije dodatnu etažu i novu fasadu. Zagrada bjelovarskog zatvora ima tri etaže, koje uključuju i potkrovlje, a riječ je o građevini koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i izgrađen je 1828.