Užas u Bjelovaru: Urušio se zid gradilišta, poginulo dvoje ljudi
TRAGEDIJA PRILIKOM OBNOVE

Užas u Bjelovaru: Urušio se zid gradilišta, poginulo dvoje ljudi

Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 10:21

Iz policije su potvrdili kako su poginuli 42-godišnji radnik iz Indije i 59-godišnji radnik iz Hrvatske

Teška nesreća dogodila se u Bjelovaru gdje su jutros na gradilištu život izgubila dvojica radnika. Kako doznaje Moj portal, došlo je do urušavanja zida prilikom obnove zatvora u Bjelovaru. 

Iz policije su potvrdili kako su poginuli 42-godišnji radnik iz Indije i 59-godišnji radnik iz Hrvatske.
