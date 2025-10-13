Užas u Bjelovaru: Urušio se zid gradilišta, poginulo dvoje ljudi

Teška nesreća dogodila se u Bjelovaru gdje su jutros na gradilištu život izgubila dvojica radnika. Kako doznaje Moj portal, došlo je do urušavanja zida prilikom obnove zatvora u Bjelovaru.

Iz policije su potvrdili kako su poginuli 42-godišnji radnik iz Indije i 59-godišnji radnik iz Hrvatske.