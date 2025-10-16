Dvoje djece u bolnici nakon incidenta na bazenima: Liječnici otkrili kakvo je njihovo zdravstveno stanje

Zbog isparavanja kemikalija u bazenima na Poljudu, petero djece u dobi od 8 do 13 godina i dvoje osamnaestogodišnjaka je završilo u splitskoj bolnici. Incident se dogodio jutros kada je jedan radnik prilikom ispiranja cijevi greškom pomiješao kiselinu i klor, što je izazvalo stvaranje para koje su dospjele u ventilacijski sustav. Dvoje djece zadržano je na liječenju na KBC-u Split. Oba djeteta su stabilno, piše HRT. Zbog provjetravanja i očevida, objekt je bio zatvoren nekoliko sati, a treninzi i nastava su privremeno obustavljeni. Nakon 14 sati bazeni su ponovno otvoreni za javnost i treninzi se odvijaju uobičajeno, a splitska policija provodi istragu.

Predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split Joško Markić rekao je da je u bolnicu ukupno primljeno sedam osoba. "Vjerujemo da, osim dvoje, više nitko neće biti zadržan u bolnici. Djeca su prilikom dolaska u bolnicu imala nadražajne simptome gornjih dišnih putova. Primljeni su i ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja ovise o kisiku dobila su terapiju kisikom i u ovom trenutku su zadovoljavajućeg, dobrog stanja i ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan", rekao je dr. Markić. Ravnatelj ustanove obišao je ozlijeđenu djecu te izrazio nadu da će, ako oporavak nastavi dobrim tempom, uskoro biti puštena kući. Djeca su zadobila respiratorne tegobe nakon što su bila izložena isparavanjima plina, potvrdili su za HRT iz KBC-a Split.

Ravnatelj Javne ustanove Športski objekti, Gordon Cerjan, objasnio je da tekućine nisu dospjele u bazen, nego je došlo do reakcije prilikom čišćenja opreme. "Djelatnik koji je obavljao taj posao pri ispiranju crijeva izazvao je miješanje klora i kiseline, odnosno kemijsku reakciju. Intenzivan miris proširio se ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena. Zbog toga smo sve evakuirali i provjetrili bazene da sav zrak izađe", rekao je Cerjan. Dodao je da se u tom trenutku u bazenu nalazilo oko stotinu djece. "Vršili smo evakuaciju cijelog centra", naglasio je.

Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, razgovarao je s ravnateljem bolnice koji ga je izvijestio da djeca nisu životno ugrožena. "Protokoli su jako bitni. Treba ispitati protokole i načine postupanja. Ako protokola nema, on se jednostavno mora definirati. Nedopustivo je da se to događa. Sada je najvažnije da su djeca dobro. U ime svih se ispričavam", poručio je Šuta. "Mi smo trebali sad imat predmet ‘Sportovi na vodi’ na faksu, ali zbog okolnosti – predmeta neće biti. Petnaestak godina treniram plivanje i nismo nikad imali problema. Sigurno da djeci, roditeljima i trenerima u klubu nije lako, prvi put je da se nešto ovako dogodilo", rekao je za HRT Boris Pedišić, student Pomorskog fakulteta u Splitu.