FOTO Pogledajte tko je sve stigao: U Splitu obilježena 30. godišnjica VRO Južni potez

Događaju su prisustvovali brojni visoki dužnosnici, među kojima su bili ministar branitelja Tomo Medved, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, kao i bivši general Ante Gotovina i Damir Krstičević.
Operacija Južni potez, provedena od 8. do 15. listopada 1995., predstavljala je završnu fazu pobjedonosnog niza operacija HV-a i HVO-a te je u potpunosti promijenila stratešku situaciju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Hrvatske snage tijekom operacije stigle su na svega 23 kilometra od Banja Luke, oslobađajući pritom područje od 800 četvornih kilometara i osiguravajući kontrolu nad ključnim putovima prema ovom gradu.
Tijekom operacije oslobođen je Mrkonjić Grad, a hrvatske snage napredovale su obroncima planine Manjače i dolinom Vrbasa, pri čemu je poginuo brigadir Andrija Matijaš Pauk, načelnik stožera 4. gardijske brigade.
Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman naglasio je strateški značaj operacije Južni potez, ističući da bi napredovanjem hrvatskih snaga Banja Luka pala, ali da međunarodni čimbenici nisu dopustili nastavak operacije zbog rizika od nove izbjegličke krize i mogućeg uključivanja SR Jugoslavije u sukob