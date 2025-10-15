FOTO Pogledajte tko je sve stigao: U Splitu obilježena 30. godišnjica VRO Južni potez

U Splitu je održana svečanost povodom 30. godišnjice vojno-redarstvene operacije Južni potez, jedne od ključnih akcija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu..
U Splitu je održana svečanost povodom 30. godišnjice vojno-redarstvene operacije Južni potez, jedne od ključnih akcija Hrvatske vojske u Domovinskom ratu..
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Događaju su prisustvovali brojni visoki dužnosnici, među kojima su bili ministar branitelja Tomo Medved, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, kao i bivši general Ante Gotovina i Damir Krstičević.
Događaju su prisustvovali brojni visoki dužnosnici, među kojima su bili ministar branitelja Tomo Medved, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, kao i bivši general Ante Gotovina i Damir Krstičević.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Operacija Južni potez, provedena od 8. do 15. listopada 1995., predstavljala je završnu fazu pobjedonosnog niza operacija HV-a i HVO-a te je u potpunosti promijenila stratešku situaciju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Operacija Južni potez, provedena od 8. do 15. listopada 1995., predstavljala je završnu fazu pobjedonosnog niza operacija HV-a i HVO-a te je u potpunosti promijenila stratešku situaciju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Hrvatske snage tijekom operacije stigle su na svega 23 kilometra od Banja Luke, oslobađajući pritom područje od 800 četvornih kilometara i osiguravajući kontrolu nad ključnim putovima prema ovom gradu.
Hrvatske snage tijekom operacije stigle su na svega 23 kilometra od Banja Luke, oslobađajući pritom područje od 800 četvornih kilometara i osiguravajući kontrolu nad ključnim putovima prema ovom gradu.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Tijekom operacije oslobođen je Mrkonjić Grad, a hrvatske snage napredovale su obroncima planine Manjače i dolinom Vrbasa, pri čemu je poginuo brigadir Andrija Matijaš Pauk, načelnik stožera 4. gardijske brigade.
Tijekom operacije oslobođen je Mrkonjić Grad, a hrvatske snage napredovale su obroncima planine Manjače i dolinom Vrbasa, pri čemu je poginuo brigadir Andrija Matijaš Pauk, načelnik stožera 4. gardijske brigade.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Operacija je također oslabjela pritisak na 5. i 7. korpus Armije BiH, što je doprinijelo napredovanju saveznika prema Sanskom Mostu u sklopu operacije Sana ’95.
Operacija je također oslabjela pritisak na 5. i 7. korpus Armije BiH, što je doprinijelo napredovanju saveznika prema Sanskom Mostu u sklopu operacije Sana ’95.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman naglasio je strateški značaj operacije Južni potez, ističući da bi napredovanjem hrvatskih snaga Banja Luka pala, ali da međunarodni čimbenici nisu dopustili nastavak operacije zbog rizika od nove izbjegličke krize i mogućeg uključivanja SR Jugoslavije u sukob
Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman naglasio je strateški značaj operacije Južni potez, ističući da bi napredovanjem hrvatskih snaga Banja Luka pala, ali da međunarodni čimbenici nisu dopustili nastavak operacije zbog rizika od nove izbjegličke krize i mogućeg uključivanja SR Jugoslavije u sukob
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/