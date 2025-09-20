Dvije godina tukla i prijetila članovima obitelji u dobi od 80 i 91 godinu

Za nasilje u obitelji, prijetnju i nanošenje ozlijede osumnjičena je 57-godišnjakinja koja je ispitna na ODO Gospić, nakon što je protiv nje pokrenuta istraga. Sumnjiči je se da je od 2023. do rujna 2025. na području Ličko-senjske županije, grubo kršila odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jer je članove obitelji u dobi od 80 i 91 godine fizički napadala i prijetila im. Tereti ju se i da je lakše ozlijedila 80-godišnjakinju. Nakon što je ispitana na tužiteljstvu, dovedena je na Županijski sud u Karlovcu jer je tužiteljstvo tražilo da ju se pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.