Zaštitari napustili vozilo, lopovi iskoristili priliku: Iz zaštitarskog vozila ukradene vreće s novcem

Nekoliko lopova uspjelo je ukrasti novac iz zaštitarskog vozila koje je bilo parkirano u garaži trgovačkog centra 'City Center One' u Splitu. Do krađe je došlo jučer kada su se dvojica zaštitara udaljila od njega, a lopovi su prišli i otvorili vrata te iz njega izvadili nekoliko desetaka vrećica punih novca.

- Jučer 15. rujna u poslijepodnevnim satima u prostoru garaže u Vukovarskoj ulici u Splitu iz posebnog vozila za prijevoz otuđen je novac. Na mjestu događaja obavljen je očevid, te je kriminalističko istraživanje u tijeku. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba i nije bilo prisile prema zaštitarima. U ovom trenutku, s obzirom da je kriminalističko istraživanje u tijeku, nismo u mogućnosti pružiti više informacija - odgovorili su iz splitske policije za Slobodnu Dalmaciju. Navodno su lopovi pobjegli u automobilu stranih registracija u zasad nepoznatom pravcu.