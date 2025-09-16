Naši Portali
AKCIJA NA PARKINGU ŠOPING CENTRA U SPLITU

Zaštitari napustili vozilo, lopovi iskoristili priliku: Iz zaštitarskog vozila ukradene vreće s novcem

Ilustracija
Dusko Marusic/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
16.09.2025.
u 12:40

Navodno su lopovi pobjegli u automobilu stranih registracija u zasad nepoznatom pravcu.

Nekoliko lopova uspjelo je ukrasti novac iz zaštitarskog vozila koje je bilo parkirano u garaži trgovačkog centra 'City Center One' u Splitu. Do krađe je došlo jučer kada su se dvojica zaštitara udaljila od njega, a lopovi su prišli i otvorili vrata te iz njega izvadili nekoliko desetaka vrećica punih novca. 

-  Jučer 15. rujna u poslijepodnevnim satima u prostoru garaže u Vukovarskoj ulici u Splitu iz posebnog vozila za prijevoz otuđen je novac. Na mjestu događaja obavljen je očevid, te je kriminalističko istraživanje u tijeku. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba i nije bilo prisile prema zaštitarima. U ovom trenutku, s obzirom da je kriminalističko istraživanje u tijeku, nismo u mogućnosti pružiti više informacija - odgovorili su iz splitske policije za Slobodnu Dalmaciju. Navodno su lopovi pobjegli u automobilu stranih registracija u zasad nepoznatom pravcu.
Ključne riječi
pljačka krađa

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
13:57 16.09.2025.

Bolje nego da se pucalo. Naće se novci...

NI
nikola13782
13:56 16.09.2025.

Nikome se ne treba pružiti prilika za ovo a posebno pripadnicima kriminalne skupine sa sjevera jer če je oni zgrabiti....otkaz zaštitarima

