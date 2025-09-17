Zabrinuti roditelji traže zaštitu: 'Djeca su šamarana, vrijeđana i ometana u nastavi, prijeti im se i ubojstvom'

Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak sazvao je za 23. rujna sjednicu Vijeća za suzbijanje kriminaliteta na kojem će jedna od točki dnevnog reda biti situacija u Osnovnoj školi. Povod je anonimno pismo "zabrinutih roditelja" koji se žale da se djeca redovito susreću s neprihvatljivim ponašanjem pojedinih učenika romske nacionalne manjine. Situacija je, tvrde, došla do točke kada se više ne radi "samo o zadirkivanjima", već o ozbiljnim prijetnjama, fizičkom nasilju, pa čak i prijetnjama ubojstvom.

"Djeca su šamarana, vrijeđana i ometana u nastavi i prilikom dolaska i odlaska iz škole, a nedavni slučaj unošenja noža u školu pokazuje koliko je situacija opasna i zabrinjavajuća", piše u dopisu koji je poslan Međimurskoj županiji kao osnivaču škole, Gradu, ravnatelju i policiji. "Je li normalno da se djeci u školi prijeti batinama ili ubojstvom? Je li normalno da učitelji i učiteljice nemaju nikakva učinkovita sredstva da zaustave nasilje i ometanje nastave? Je li normalno da dijete od 11 godina pohađa nastavu u istom razredu sa znatno mlađom djecom starom 7 do 8 godina? Je li normalno da se roditelji boje javno istupiti jer strahuju za sigurnost sebe i svoje djece?", pitanja su postavljena u pismu koje je, navodi se, zbog straha za vlastitu sigurnost i sigurnost djece, upućen anonimno.

"Ne smijemo čekati da se dogodi tragedija o kakvima slušamo na vijestima. Vjerujemo da je vaša zakonska i moralna obveza zaštititi svako dijete u ovoj školi, bez obzira na nacionalnost i podrijetlo, te osigurati red, sigurnost i jednake uvjete obrazovanja", stoji na kraju dopisa. Gradonačelnik Srpak kaže da nije nije upoznat s detaljima slučaja i napominje da osnivačka prava nad školom ima isključivo Međimurska županija koja postavlja i upravljačke strukture škole. Jedini alat koji Grad ima je, dodaje, Vijeće za prevenciju na čije se sjednice redovito zovu i predstavnici škole. - Upoznati smo s problemima u prošlosti, upoznati smo sa slučajem vatrenog oružja od prije dvije godine, što je odjeknulo i u svim nacionalnim medijima. Ukoliko je zbilja ponovo došlo do unošenja oružja u učionice, smatramo da smo o tome trebali biti obaviješteni od struktura škole, a ne da o tome saznajemo iz anonimnog pisma roditelja upućenog Gradu i medijima – ističe Srpak.

Na sjednicu Vijeća bit će, kaže, pozvani ravnatelj i školski odbor, uz ostale redovne članove Vijeća, poput policije, socijalnih služba i predstavnika romske manjine. Ravnatelj škole Elvis Šarić u reakciji na pismo roditelja ističe da navodi nisu konkretni i da se dio njih odnosi na događaje od prije više godina, a neki su "izrazito subjektivni, a pojedini su i neistiniti". Zbog toga škola ne može dati precizne odgovore na općenite i djelomično netočne tvrdnje, odgovorio je Šarić. "Svaki oblik nasilja, fizičko, verbalno ili psihološko, nedvosmisleno osuđujemo. Pojedinačni incidenti koji su prijavljeni školi odmah su obrađeni, o njima su obaviješteni roditelji i stručna služba, te su poduzete odgovarajuće pedagoške mjere", tvrdi. U javnim istupima i pismima roditelja spominje se određena "skupina učenika" kao glavni izvor problema, no takav način navođenja ne doprinosi, smatra, rješenju, nego stvara generalizacije i nepravedno stavlja djecu u nepovoljan položaj zbog njihova podrijetla ili pripadnosti zajednici.

"Niti jedno dijete ne smije biti unaprijed obilježeno ili dovedeno u vezu s neprimjerenim ponašanjem samo zato što dolazi iz određene obitelji, ulice ili zajednice", ističe ravnatelj. Škola je već poduzela niz aktivnosti za dodatnu prevenciju poput pojačanog nadzora u školskim prostorima, dodatne edukacije učenika o nenasilnom rješavanju sukoba, kao i razgovore s roditeljima i djecom. "Za kvalitetno rješavanje problema, unutar postojećih zakonskih okvira, škola ne može djelovati sama. Naši učitelji i stručne suradnice svakodnevno ulažu veliki trud, aktivno sudjeluju u preventivnim programima i medijaciji sukoba, no nemaju odgovarajuće pravne alate da bi mogli u potpunosti ukloniti sve poteškoće. Takve instrumente nema ni sama škola, zbog čega je ključno da u rješavanju izazova sudjeluju i roditelji, nadležna tijela i šira zajednica", poručuje Šarić. Škola je pozvala roditelje učenika na sastanak 24. rujna. Jedna od novih mjera bit će hitni angažman zaštitara na dva mjeseca u dogovoru s osnivačem, Međimurskom županijom, a od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražit će se suglasnost za zapošljavanje dva zaštitara za stalno.