MALTRETIRANJE UČENIKA U MURSKOM SREDIŠĆU

Zabrinuti roditelji traže zaštitu: 'Djeca su šamarana, vrijeđana i ometana u nastavi, prijeti im se i ubojstvom'

Autor
Branimir Bradarić
17.09.2025.
u 20:14

Škola će hitno angažirati zaštitara na dva mjeseca, a od Minitarstva će zatražiti da se odobri zapošljavanje dva zaštitara za stalno

Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak sazvao je za 23. rujna sjednicu Vijeća za suzbijanje kriminaliteta na kojem će jedna od točki dnevnog reda biti situacija u Osnovnoj školi. Povod je anonimno pismo "zabrinutih roditelja" koji se žale da se djeca redovito susreću s neprihvatljivim ponašanjem pojedinih učenika romske nacionalne manjine. Situacija je, tvrde, došla do točke kada se više ne radi "samo o zadirkivanjima", već o ozbiljnim prijetnjama, fizičkom nasilju, pa čak i prijetnjama ubojstvom.

"Djeca su šamarana, vrijeđana i ometana u nastavi i prilikom dolaska i odlaska iz škole, a nedavni slučaj unošenja noža u školu pokazuje koliko je situacija opasna i zabrinjavajuća", piše u dopisu koji je poslan Međimurskoj županiji kao osnivaču škole, Gradu, ravnatelju i policiji. "Je li normalno da se djeci u školi prijeti batinama ili ubojstvom? Je li normalno da učitelji i učiteljice nemaju nikakva učinkovita sredstva da zaustave nasilje i ometanje nastave? Je li normalno da dijete od 11 godina pohađa nastavu u istom razredu sa znatno mlađom djecom starom 7 do 8 godina? Je li normalno da se roditelji boje javno istupiti jer strahuju za sigurnost sebe i svoje djece?", pitanja su postavljena u pismu koje je, navodi se, zbog straha za vlastitu sigurnost i sigurnost djece, upućen anonimno.

"Ne smijemo čekati da se dogodi tragedija o kakvima slušamo na vijestima. Vjerujemo da je vaša zakonska i moralna obveza zaštititi svako dijete u ovoj školi, bez obzira na nacionalnost i podrijetlo, te osigurati red, sigurnost i jednake uvjete obrazovanja", stoji na kraju dopisa. Gradonačelnik Srpak kaže da nije nije upoznat s detaljima slučaja i napominje da osnivačka prava nad školom ima isključivo Međimurska županija koja postavlja i upravljačke strukture škole. Jedini alat koji Grad ima je, dodaje, Vijeće za prevenciju na čije se sjednice redovito zovu i predstavnici škole. - Upoznati smo s problemima u prošlosti, upoznati smo sa slučajem vatrenog oružja od prije dvije godine, što je odjeknulo i u svim nacionalnim medijima. Ukoliko je zbilja ponovo došlo do unošenja oružja u učionice, smatramo da smo o tome trebali biti obaviješteni od struktura škole, a ne da o tome saznajemo iz anonimnog pisma roditelja upućenog Gradu i medijima – ističe Srpak.

Na sjednicu Vijeća bit će, kaže, pozvani ravnatelj i školski odbor, uz ostale redovne članove Vijeća, poput policije, socijalnih služba i predstavnika romske manjine. Ravnatelj škole Elvis Šarić u reakciji na pismo roditelja ističe da navodi nisu konkretni i da se dio njih odnosi na događaje od prije više godina, a neki su "izrazito subjektivni, a pojedini su i neistiniti". Zbog toga škola ne može dati precizne odgovore na općenite i djelomično netočne tvrdnje, odgovorio je Šarić. "Svaki oblik nasilja, fizičko, verbalno ili psihološko, nedvosmisleno osuđujemo. Pojedinačni incidenti koji su prijavljeni školi odmah su obrađeni, o njima su obaviješteni roditelji i stručna služba, te su poduzete odgovarajuće pedagoške mjere", tvrdi. U javnim istupima i pismima roditelja spominje se određena "skupina učenika" kao glavni izvor problema, no takav način navođenja ne doprinosi, smatra, rješenju, nego stvara generalizacije i nepravedno stavlja djecu u nepovoljan položaj zbog njihova podrijetla ili pripadnosti zajednici.

"Niti jedno dijete ne smije biti unaprijed obilježeno ili dovedeno u vezu s neprimjerenim ponašanjem samo zato što dolazi iz određene obitelji, ulice ili zajednice", ističe ravnatelj. Škola je već poduzela niz aktivnosti za dodatnu prevenciju poput pojačanog nadzora u školskim prostorima, dodatne edukacije učenika o nenasilnom rješavanju sukoba, kao i razgovore s roditeljima i djecom. "Za kvalitetno rješavanje problema, unutar postojećih zakonskih okvira, škola ne može djelovati sama. Naši učitelji i stručne suradnice svakodnevno ulažu veliki trud, aktivno sudjeluju u preventivnim programima i medijaciji sukoba, no nemaju odgovarajuće pravne alate da bi mogli u potpunosti ukloniti sve poteškoće. Takve instrumente nema ni sama škola, zbog čega je ključno da u rješavanju izazova sudjeluju i roditelji, nadležna tijela i šira zajednica", poručuje Šarić. Škola je pozvala roditelje učenika na sastanak 24. rujna. Jedna od novih mjera bit će hitni angažman zaštitara na dva mjeseca u dogovoru s osnivačem, Međimurskom županijom, a od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražit će se suglasnost za zapošljavanje dva zaštitara za stalno.

FOTO Bradleyi, Kiowe, Patrije i Orqe u akciji: Održana je vojna vježba 'Borbena moć 25'
CU
Cuki
21:46 17.09.2025.

Karate Mehmedi ima iskustva u tome isto tuče slabije od sebe .

Avatar Top
Top
20:59 17.09.2025.

Djeca romske nacionalnosti ne smiju dobiti manji ocjenu od 3 iako ništa ne uče i ometaju drugu djecu a učitelji im ne smiju ništa jer su takve instrukcije dobili od ministarstva.nadam se če novinari odraditi svoj posao i provjeriti informacije.

JF
Jure_Francetić
20:30 17.09.2025.

Neuspješna integracija u civilizirano društvo. Treba ih getoizirati...

