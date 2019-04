Dubrovčani neće smjeti iznositi smeće, vozit će ograničeno

Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska obavijestila je građane da će zbog održavanja 8. sastanka šefova vlada zemalja srednje i istočne Europe i NR Kine te održavanja poslovnog foruma koji je u Dubrovniku planiran od 10. do 12. travnja provoditi posebne mjere osiguranja te će povremeno doći do kraćih zastoja i gužvi u prometu.

Povremeno će dolaziti do prekida prometa od Zračne luke Dubrovnik do grada Dubrovnika i na području grada Dubrovnika. Privremeno će biti zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u Ulici Frana Supila, od srijede poslijepodne do četvrtka navečer. Privremeno će biti zabranjeno zaustavljanje i parkiranje u ulici Masarykov put kao i promet od Jadranske magistrale – državne ceste D-8 do tvrđave na brdu Srđ u petak od 10 do 13.30 sati.

Privremeno se zabranjuje ulaz u stari grad vozilima koja imaju dozvolu ulaska s lokacije Vrata od Ploča kao i zadržavanje turističkih autobusa na platou Pile. Također, svi građani Dubrovnika ne smiju iznositi otpad od 10. travnja od 15 sati do 12. travnja do 19 sati.

