Državni tajnik objasnio situaciju s Petrolom: 'Mi ćemo štititi gospodarstvo, a oni sebe. Vidjet ćemo čija će biti zadnja'

Nakon što je Vlada donijela novu Uredbu prema kojoj će od sutra vrijediti nove cijene goriva iduća dva tjedna, izjave za medije dao je državni tajnik Ivo Milatić. Od sutra se očekuje poskupljenje goriva, i to od 5 centi za benzinsko gorivo, odnosno tri centa za dizelsko gorivo.

– Dogovorene su nove cijene – benzin je 1.33 euro. Dizel je 1.47, plavi dizel 0,97 – kazao je na početku Milatić te dodao kako su marže vraćene na cijene iz lipnja.

– Uredba je donesena na sjednici Vlade prošli tjedan na kojoj se fiksirala cijena trošarine na 3,86 kuna, a svakih 15 dana ide uredba koja tu trošarinu onda spušta. Dosad se događalo da u slučaju tog prijelaznog razdoblja od dan ili dva distributeri nisu podizali tu cijenu. U ovom slučaju Petrol je to napravio, a mi nismo baš presretni što su to napravili, ostali nisu. Od sutra jasno moraju vratiti cijene na one koje sam kazao. Ovakva prijelazna razdoblja moraju se dogoditi svakih 90 dana jer mi prema Zakonu moramo dati tu pauzu od jedan dan – objasnio je državni tajnik.

To znači da je Petrol iskoristio rupu u zakonu?

– Oni su tako zaključili, ali jasno da ćemo voditi računa da inspekcijske službe paze na to kako se određuju cijene, da ne bi bilo nekakvih anomalija – objasnio je te najavio kako će sutra biti održan sastanak na temu Petrola.

– Svatko ima pravo voditi politiku kako misli da je najpametnije. Ovim putem molim Petrol da u ovim periodima ne posežu za time, ali ako su zaključili da je to za njih u redu, to je njihova stvar, a inspekcija će utvrditi je li sve bilo u skladu sa zakonom. Ako ni do sutra ne promijene cijene, onda to sigurno neće biti u skladu sa zakonom – dodao je.

Državni tajnik kazao je da Petrol odgovara svojim dioničarima, dok ministarstvo odgovara državi, odnosno ljudima.

– Svatko povlači poteze sukladno onome tko mu je ''gospodar''. Mi ćemo štititi gospodarstvo, oni će štititi sebe, a onda ćemo vidjeti čija će biti zadnja. Svatko će točiti gorivo tamo gdje misli da mu je povoljnije – zaključio je Ivo Milatić.

