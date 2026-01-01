Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
SRETNA NOVA GODINA!
FOTO Na zagrebačkom Trgu veliki party, pogledajte kako se slavilo i diljem Hrvatske
FOTO Svjetski gradovi nadmetali se tko će imati ljepši vatromet za doček Nove
Poslušaj
Prijavi grešku
SIMBOLIČAN IZNOS

Prirodne nepogode donijele štetu od gotovo 343 milijuna eura, a evo koliko država daje za pomoć

tuča
čitateljica Večernjeg lista, Dalmacija danas
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
01.01.2026.
u 02:30

Pomoć koju je Vlada odobrila gotovo je simbolična s obzirom na podatak da ukupna šteta od prirodnih nepogoda iznosi gotovo 343 milijuna eura

Hrvatska Vlada odobrila je za 67 gradova i općina pomoć od milijun i 360 tisuća eura za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda: olujnog i orkanskog vjetra, tuče, ledene kiše, mraza i poplava koji su ih pogodili u ovoj i dijelom u prošloj godini.
Od tog iznosa, milijun i 274 tisuće eura namijenjen je za ublažavanje šteta u poljoprivredi, a 86 tisuća eura za štete na građevinama te troškove obrane od prirodnih nepogoda. Iznosi koje su dobili gradovi i općine kreću se od 531, odnosno 578 eura, koliko su dobile općine Donji Vidovec u Međimurskoj, odnosno Berek u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, do 124.000 eura, koliko je pripalo općini Garčin u Brodsko-posavskoj županiji.

Poprilične iznose dobile su i općine Ivankovo (105. 000 eura), Cerna (98.500) i Tordinci (54. 100 eura) u Vukovarsko-srijemskoj, Vrpolje (99.100) i Donji Andrijevci (91. 400 eura) u Brodsko-posavskoj i   Smokvica (87. 760 eura) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Gledajući po županijama u kojima se nalaze gradovi i općine kojima je Vlada odobrila pomoć, najviše pomoći odlazi u Brodsko-posavsku (545.000 eura), Vukovarsko-srijemsku (313.000), Virovitičko-podravsku (113. 000) i Bjelovarsko-bilogorsku županiju (103. 000 eura).

Sedam ostalih županija, odnosno gradovi i općine u njima, dobili su ispod sto tisuća eura, Dubrovačko-neretvanska županija 87. 760 eura, Osječko-baranjska 65.200 eura, Sisačko-moslavačka 49.400 eura, Međimurska 43. 700 eura, Istarska 24. 200 eura, Zadarska 12. 400 eura te Zagrebačka županija 3. 700 eura. Slijedom Vladine odluke, Ministarstvo financija dužno je odobrenu pomoć izravno doznačiti pogođenim gradovima i općinama koji su ih pak dužni odmah ih isplatiti oštećenicima. Sredstva su strogo namjenska i ne mogu se koristiti za druge namjene. Za njihovo namjensko korištenje odgovorni su gradonačelnici i općinski načelnici.

Pomoć koju je Vlada odobrila gotovo je simbolična s obzirom na podatak da ukupna šteta od prirodnih nepogoda – mraza, suše, poplave, olujnog i orkanskog vjetra, tuče, ledene kiše i požara, u ovoj i dijelom prošloj godini iznosi gotovo 343 milijuna eura. Prijavljene štete u poljoprivredi iznose oko 333 milijuna eura, štete na građevinskim objektima i zemljištima te cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi 5, 8 milijuna eura, a štete na opremi 2,6 milijuna eura.
Tragedija potresla Sukošan, otac ubio sina. 'O obitelji mogu reći sve najbolje'
Ključne riječi
nevrijeme olujni vjetar pomoć države prirodne nepogode mraz tuča

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: U Megastoreu održana edukacija s temom koju školsku torbu odabrati
DIGITALNO DJETINJSTVO U HRVATSKOJ

Čak četvrtina djece u posljednjih je godinu dana primila poruke seksualnog sadržaja

Samo otprilike petina djece nije koristila umjetnu inteligenciju u posljednjih mjesec dana. Najčešće je koriste za školu, no zabrinjava da je gotovo svako treće dijete koristi za savjete o brigama ili fizičkom zdravlju 60,2 posto učenika procjenjuje kako vrijeme koje provode na internetu utječe na vrijeme koje posvećuju obitelji i prijateljima, a svako četvrto dijete u proteklih godinu dana barem je jednom ostalo bez obroka ili spavanja zbog vremena provedenog na internetu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!