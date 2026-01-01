Prirodne nepogode donijele štetu od gotovo 343 milijuna eura, a evo koliko država daje za pomoć

Hrvatska Vlada odobrila je za 67 gradova i općina pomoć od milijun i 360 tisuća eura za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda: olujnog i orkanskog vjetra, tuče, ledene kiše, mraza i poplava koji su ih pogodili u ovoj i dijelom u prošloj godini.

Od tog iznosa, milijun i 274 tisuće eura namijenjen je za ublažavanje šteta u poljoprivredi, a 86 tisuća eura za štete na građevinama te troškove obrane od prirodnih nepogoda. Iznosi koje su dobili gradovi i općine kreću se od 531, odnosno 578 eura, koliko su dobile općine Donji Vidovec u Međimurskoj, odnosno Berek u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, do 124.000 eura, koliko je pripalo općini Garčin u Brodsko-posavskoj županiji.

Poprilične iznose dobile su i općine Ivankovo (105. 000 eura), Cerna (98.500) i Tordinci (54. 100 eura) u Vukovarsko-srijemskoj, Vrpolje (99.100) i Donji Andrijevci (91. 400 eura) u Brodsko-posavskoj i Smokvica (87. 760 eura) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Gledajući po županijama u kojima se nalaze gradovi i općine kojima je Vlada odobrila pomoć, najviše pomoći odlazi u Brodsko-posavsku (545.000 eura), Vukovarsko-srijemsku (313.000), Virovitičko-podravsku (113. 000) i Bjelovarsko-bilogorsku županiju (103. 000 eura).

Sedam ostalih županija, odnosno gradovi i općine u njima, dobili su ispod sto tisuća eura, Dubrovačko-neretvanska županija 87. 760 eura, Osječko-baranjska 65.200 eura, Sisačko-moslavačka 49.400 eura, Međimurska 43. 700 eura, Istarska 24. 200 eura, Zadarska 12. 400 eura te Zagrebačka županija 3. 700 eura. Slijedom Vladine odluke, Ministarstvo financija dužno je odobrenu pomoć izravno doznačiti pogođenim gradovima i općinama koji su ih pak dužni odmah ih isplatiti oštećenicima. Sredstva su strogo namjenska i ne mogu se koristiti za druge namjene. Za njihovo namjensko korištenje odgovorni su gradonačelnici i općinski načelnici.

Pomoć koju je Vlada odobrila gotovo je simbolična s obzirom na podatak da ukupna šteta od prirodnih nepogoda – mraza, suše, poplave, olujnog i orkanskog vjetra, tuče, ledene kiše i požara, u ovoj i dijelom prošloj godini iznosi gotovo 343 milijuna eura. Prijavljene štete u poljoprivredi iznose oko 333 milijuna eura, štete na građevinskim objektima i zemljištima te cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi 5, 8 milijuna eura, a štete na opremi 2,6 milijuna eura.