POTRESNA PRIČA IZ HOSPICIJA

Posljednji peron na putovanju u vječnost na kojem se pjeva i slavi život

Autor
Marina Borovac
31.12.2025.
u 21:23

Časna sestra Leopolda Ivković ravnateljica je hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić", zdravstvene ustanove za pružanje palijativne skrbi bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti, kad liječenje više nije moguće i po procjeni liječnika čovjeku su ostala do tri mjeseca života

Pridigla se 80-godišnja baka na bolničkoj postelji i s osmijehom na licu pogledavala ka djeci koja su ulazila u njezinu sobu pjevajući božićne pjesme. Razdragani glasovi četrdesetak mališana iz dva treća razreda riječke Katoličke osnovne škole "Josip Pavlišić" toliko su je dirnula pa je posegnula za maramicom, da obriše lice. – To su suze radosnice – podučava djecu časna sestra Leopolda dok starica iz sobe broj 9 kima glavom.

Časna sestra Leopolda Ivković ravnateljica je hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić", zdravstvene ustanove za pružanje palijativne skrbi bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti, kad liječenje više nije moguće i po procjeni liječnika čovjeku su ostala do tri mjeseca života. Pojednostavljeno, hospicij je posljednji peron na vječnom putovanju, svojevrsna stanica za smrt na kojoj se slavi život pa se tu događaju i proslave imendana i rođendana, godišnjica braka, organiziraju vjenčanja i krštenja i čini se sve kako bi pacijenti svoje posljednje dane proveli u miru i spokoju, sa što manje bolova, čemu su uz medicinsko osoblje i njegovatelje zaslužni i brojni volonteri i klanjatelji. Posjete u hospiciju su od 0 do 24, onaj tko želi može i ostati prespavati na pomoćnom ležaju uz svoga bližnjeg. Bolesnici pušači u sobi mogu pušiti, dobrodošli su i kućni ljubimci. Djeca iz Katoličke osnovne škole sa svojim učiteljicama ovamo dolaze razveseliti pacijente pjesmom, usput odmalena učeći kako je smrt dio života, nešto sasvim prirodno što nas sve čeka. Ponekad se iz bolesničkih soba čuju pjesma i svirka milosrdnih sestara sv. Križa. Osim njihovih obitelji, obilaze pacijente i mladi, bilo studenti ili volonteri, što posebnu radost izaziva kod onih koji nemaju nikoga svog i beskućnika, a uz pjesmu i veselje, bude tu i plesa.

