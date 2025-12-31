Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
POTVRDILI IZ VLADE RH

Amerikanci izdali licencu JANAF-u za transport ne-ruske nafte Srbiji

Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
31.12.2025.
u 19:36

Hrvatska će nastaviti isporučivati naftu Srbiji

Danas je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja 2026. Time će se omogućiti daljnja opskrba isključivo naftom ne-ruskog porijekla, objavili su iz hrvatske vlade.

"Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera, koji svojom energetskom infrastrukturom doprinosi smanjenju europske ovisnosti o ruskoj energiji", objavili su iz Vlade RH na platformi X.

O svemu su se oglasili i iz JANAF-a: "JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se odobrava do 23. siječnja 2026. godine sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d. Pozdravljamo odluku američke administracije te ističemo kako je JANAF d.d. u potpunosti spremna odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Također nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom."

Ključne riječi
Rusija nafta Srbija NIS JANAF

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: U Megastoreu održana edukacija s temom koju školsku torbu odabrati
DIGITALNO DJETINJSTVO U HRVATSKOJ

Čak četvrtina djece u posljednjih je godinu dana primila poruke seksualnog sadržaja

Samo otprilike petina djece nije koristila umjetnu inteligenciju u posljednjih mjesec dana. Najčešće je koriste za školu, no zabrinjava da je gotovo svako treće dijete koristi za savjete o brigama ili fizičkom zdravlju 60,2 posto učenika procjenjuje kako vrijeme koje provode na internetu utječe na vrijeme koje posvećuju obitelji i prijateljima, a svako četvrto dijete u proteklih godinu dana barem je jednom ostalo bez obroka ili spavanja zbog vremena provedenog na internetu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!