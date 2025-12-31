Amerikanci izdali licencu JANAF-u za transport ne-ruske nafte Srbiji

Danas je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja 2026. Time će se omogućiti daljnja opskrba isključivo naftom ne-ruskog porijekla, objavili su iz hrvatske vlade.

"Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera, koji svojom energetskom infrastrukturom doprinosi smanjenju europske ovisnosti o ruskoj energiji", objavili su iz Vlade RH na platformi X.

O svemu su se oglasili i iz JANAF-a: "JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se odobrava do 23. siječnja 2026. godine sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d. Pozdravljamo odluku američke administracije te ističemo kako je JANAF d.d. u potpunosti spremna odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Također nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom."