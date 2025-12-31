Rekordna godina za akvizicije, Hrvatska među najatraktivnijim tržištima

Europa i svijet očekuju da će 2025. biti povijesno dobra godina za tržište spajanja i preuzimanja (M&A tržište), nakon što su aktivnosti prošle godine bile 15 posto veće na globalnoj razini u odnosu na 2023. Hrvatsko tržište spajanja i preuzimanja, koje je posljednjih godina doživjelo snažan zamah, ubrzano hvata korak s rastućim europskim tržištem. Domaće kompanije, naime, sve češće traže prilike za rast akvizicijama – bilo kupnjom konkurencije, ulaskom u nove tržišne segmente, bilo partnerstvom s investitorima koji donose kapital i upravljačko znanje. Broj transakcija raste dvoznamenkastim stopama – od akvizicija perspektivnih tehnoloških tvrtki do konsolidacije u turističkom i proizvodnom sektoru. U 2024. u Hrvatskoj je sklopljeno 37 transakcija, u ovoj godini 45, podaci su tvrtke Forvis Mazars. Struktura M&A transakcija prema sektorima u 2025. pokazuje zaokret prema tržištima visoke potrošnje i financijskim uslugama, uz osjetan pad aktivnosti u energetici i industriji.