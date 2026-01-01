FOTO Građanima nije smetala hladnoća, trgovi su bili puni: Pogledajte kako se slavilo diljem Hrvatske

Veselo uz pjesmu i ples, Zagrepčanke i Zagrepčani te njihovi gosti ušli su u novu 2026. godinu na dočeku koji je Grad organizirao na Trgu bana Josipa Jelačića, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poželio je svima sretnu Novu godinu. Program dočeka Nove godine na središnjem zagrebačkom trgu počeo je u 19,30 sati nastupom Idem, uslijedili su Luzeri, Elemental a od 23,30 nastupio je Dubioza kolektiv koji je svojim pjesmama razgalio publiku i uveo u 2026.

Na dočeku im se pridružio i gradonačelnik Tomašević te je svim sugrađankama i sugrađanima te gostima Zagreba čestitao Novu 2026. godinu. Kroz večer, program dočeka vodila je Martina Validžić, novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca. Doček Nove godine na središnjem zagrebačkom trgu je tradicionalan, a organizirali su ga Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba.

VIDEO Doček Nove godine na Trgu u Zagrebu

U večernjim satima, na Silvestrovo, pa sve do dolaska na proslavu Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića, gradonačelnik Tomašević tradicionalno je obišao Prihvatilište za beskućnike Crvenog križa, te dežurne službe - Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada i Policijsku upravu zagrebačku.

U Zagrebu se doček Nove godine organizirao i na adventskim lokacijama - doček je bio organiziran na Zrinjevcu te Ledenom parku, klizalištu na Trgu kralja Tomislava, gdje se moglo i doslovno uklizati u Novu 2026.. Na Europskom trgu Zagrepčanima i gostima svirao je britanski The Brand New Heavies, band koji je obilježio globalnu acid-jazz i funk scenu, a glazbeni program nastavljen je i iza ponoći.

Splićani na Rivi ušli u 2026. godinu

Uz veliki vatromet i pjesmu građani Splita i njihovi gosti na Rivi su dočekali Novu godinu koju im je čestitao gradonačelnik Tomislav Šuta poželjevši im puno zdravlja, uspjeha, ljubavi i zajedništva. Osim javnog dočeka na Rivi u prvoj minuti 2026. godine u Foto klubu Split u Marmontovoj ulici u ovoj je godini otvorena prva izložba u Hrvatskoj - "Gdje zemlja diše sporije" u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva (HPD) Mosor. Tradicionalno se već godinama na tom mjestu u prvim minutama novih godina otvaraju izložbe, a ta će konkretno ostati otvorena do 18. siječnja.

U gradu podno Marjana su već od kasnog prijepodneva Silvestrovog gradske ulice i trgovi postali mjesta susreta i glazbe. Navečer su se građani i turisti okupili na Rivi usprkos niskim temperaturama, pa uz pjesmu i šampanjac dočekali prve minute 2026. godine. Zadnjeg dana u godini Splićani su na zubatom suncu uživali u cjelodnevnom programu koji se odvijao na nekoliko gradskih lokacija. Centralni dnevni doček Nove godine je bio na Pjaci, a vrhunac stare godine u večernjim satima na Rivi.

Tamo je program namijenjen svim generacijama započeo u 21.30 sati energičnim nastupom Baby Lasagne, izvođača koji je u kratkom vremenu postao jedno od najzanimljivijih imena domaće i međunarodne scene. Njegov prepoznatljiv zvuk, iskrena energija i snažan nastup bio je idealan uvod u noć u kojoj se slave promjene i novi počeci.

Publiku je potom zabavljao Željko Bebek, pjevač čije su pjesme obilježile mnoge generacije i koje se i danas pjevaju s istom strašću kao i prije nekoliko desetljeća. Netom nakon ponoći ritam je dodatno podigao Vanillaz. Svojim elektroničkim zvukom Rivu je pretvorio u veliki plesni podij i publiku poveo u prve sate Nove godine.

Osječani slavili u Tvrđi

Uz brojne dočeke u ugostiteljskim objektima i svojim domovima Osječani su Novu 2026. godinu dočekali i na Trgu Vatroslava Lisinskog, u povijesnoj gradskoj jezgri Tvrđi. Glazbenim nastupima građane su zabavljali osječki band Kit Karson te Miroslav Škoro, a točno u ponoć građanima je novogodišnju čestitku uputio osječki gradonačelnik Ivan Radić, poželjevši im puno sreće, zdravlja i mira u 2026. godini. Našem gradu želim da nastavi biti prosperitetan, grad dobrih ljudi i zajedništva, poručio je gradonačelnik. U izjavi novinarima ocijenio je kako je 2025. godina za Osijek bila iznimno uspješna, a dobri rezultati očekuju se i u 2026. godini, u kojoj će se započeti ili nastaviti brojne kapitalne investicije, a neke se planiraju i završiti.

Osim dočeka na Trgu Vatroslava Lisinskog grad Osijek tradicionalno je organizirao i doček Nove godine za umirovljenike, u dvije dvorane u gradu s kapacitetom od 800 mjesta, gdje su građanima osigurani besplatna večera, piće i glazbeni program. Tamo su nastupile osječke glazbene skupine Trend Acoustic Band i Zvučni zid.

Za najmlađe sugrađane u srijedu je s početkom u 11 sati na Trgu sv. Trojstva u Tvrđi održan i doček dječje Nove godine, uz glazbeni nastup Jure Brkljače. Uoči središnjeg dočeka Nove godine na Trgu Vatroslava Lisinskog gradonačelnik Ivan Radić posjetio je mjesta organiziranog dočeka za osječke umirovljenike te obišao sjedišta dežurnih hitnih službi, osječko-baranjske Policijske uprave, osječke Javne vatrogasne postrojbe te županijskog Zavoda za hitnu medicinu.

Doček u Rijeci uz Big CroDance Party

Najposjećeniji organizirani doček nove 2026. godine u Rijeci priređen je na Korzu, uz Big CroDance Party, a u ponoć je građanima čestitku uputila gradonačelnica Iva Rinčić. Big CroDance Party okupio je izvođače koji su obilježili hrvatsku scenu devedesetih - Indiru Forzu, grupu ET, Simpliciju, Sennu M, Ilana Kabilja i Alku Vuicu. Glazbeni program na Korzu počeo je oko 22 sata, a predviđeno je da traje do dva sata.

Na Adamićevom gatu organiziran je cjelodnevni program, od jutarnjih svirki Unique banda i DJ Franca, uz podjelu darova djeci, do večernjeg programa s nastupom DJ FBI i s predviđenim trajanjem do tri sata u noći. Tijekom posljednjeg dana godine je na Trsatskoj gradini priređeno posebno događanje za djecu, s glazbom, animatorima, veselim maskotama i raznim igrama namijenjenim djeci. Vrhunac u podne je bio balonski vatromet. Navečer je na Trsatskoj gradini program dočeka za odrasle s DJ-om Teom Fantazijom. Dočeci Nove godine organizirani su i u nizu riječkih klubova.

Dubrovčani i gosti 2026. godinu dočekali na Stradunu

Dubrovčani i njihovi gosti u 2026. godinu ušli su na Stradunu uz koncert Dina Merlina te vatromet, valcer i zdravicu pjenušcem, a okupljenom mnoštvu čestitao je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

„Na dobro vam došla 2026. godina. Želim vam u novoj godini puno zdravlja, sreće i smijeha. Uživajte u najljepšem gradu na svijetu, jedinom koji počinje s velikim slovom G“, poručio je Franković u novogodišnjoj čestitci u prvim sekundama nakon ponoći sugrađanima i gostima grada kojih je, prema podacima službene aplikacije za broj posjetitelja u povijesnoj jezgri, bilo oko 16,5 tisuća. Uz Dina Merlina, na dubrovačkom dočeku nastupili su i Jakov Jozinović te Hiljson Mandela.

Dubrovačka gradska uprava za doček je aktivirala sve gradske službe. Za praćenje dočeka na Stradunu na širem području povijesne jezgre bila su postavljena četiri dodatna punkta s LED ekranima i ozvučenjem. Program dočeka u sklopu 12. Dubrovačkog zimskog festivala počeo je u srijedu na Staru godinu Dječjim dočekom uz Jacquesa Houdeka na Stradunu, kao i tradicionalnom kolendom Folklornog ansambla Linđo, Zbora Libertas i Gradske glazbe Dubrovnik ispred crkve sv. Vlaha.

U četvrtak 1. siječnja 2026. godine u podne će se u Kazalištu Marina Držića održati tradicionalni novogodišnji koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra. U večernjim satima će na Stradunu nastupiti Petar Grašo. Prema informaciji gradske Turističke zajednice, u Dubrovniku je otvoreno devetnaest hotela.

Slavilo se u Vinkovcima i u Vukovaru

Vinkovčani su dočekali novu 2026. godinu na Trgu bana Josipa Šokčeviča, a brojne vesele i razdragane građane zabavljao je tamburaški sastav Bosutski Bećari. Točno u ponoć građanima Vinkovaca je sretnu Novu godinu poželio gradonačelnik Josip Romić poručivši kako je 2025. bila godina velikih ulaganja u razvoj grada na Bosutu, a takva će biti i 2026. godina. "Idemo dalje s značajnim ulaganjima u gotovo svim dijelovima grada, kako bi dobrobit razvoja i napretka stigla do svakog našeg sugrađanina", poručio je Romić.

Grad je u podne organizirao i doček za najmlađe, s mini discom i kostimiranim likovima, kako bi simbolično i oni ušli u 2026. U susjedom Vukovaru doček je organiziran na Trgu Republike Hrvatske uz nastup Zlatka Pejakovića.