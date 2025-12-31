Ministarstvo obrane: Napravili smo naveću modernizaciju HV-a u posljednjih nekoliko desetljeća

Godina 2025. obilježena je povijesnim ulaganjima u jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatske, najopsežnijom modernizacijom Hrvatske vojske u posljednjih nekoliko desetljeća te uvođenjem temeljnog vojnog osposobljavanja, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane RH (MORH).

"Ministarstvo obrane RH i Hrvatska vojska (HV) u 2025. ostvarili su snažan i vidljiv napredak u jačanju obrambenih sposobnosti Republike Hrvatske. Godinu obilježavaju značajna ulaganja u opremanje i modernizaciju, povećanje operativne spremnosti te sustavno ulaganje u ljude – temelj svake snažne i moderne vojske. Tijekom ove godine ostvareni su najveći iskoraci u modernizaciji HV-a u posljednjih nekoliko desetljeća, a Vlada RH osigurala je izdvajanje od 2,08 posto BDP-a za obranu, čime je dodatno potvrđena strateška važnost sigurnosti i obrane", istaknuli su iz MORH-a.

Podsjećaju da je Vlada RH donijela odluke o provedbi četiri velika ulaganja u modernizaciju Hrvatske vojske. Ta ulaganja uključuju nabavu 44 glavna borbena tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2, 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7, financiranih putem EU instrumenta SAFE, kao i nabavu četiri protudronska sustava financirana iz proračuna Ministarstva obrane.

Zaključena najvažnija modernizacija HRZ-a

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) u potpunosti je integriralo višenamjenske borbene avione Rafale u operativnu uporabu, čime je osigurana dugoročna i pouzdana zaštita hrvatskog zračnog prostora. S flotom od 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale uspješno je zaključena najvažnija modernizacija HRZ-a u njegovoj povijesti, dodaju iz MORH-a. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dodatno je osnaženo i novom suvremenom sposobnošću – besposadnim zrakoplovnim sustavom Bayraktar, čime su proširene mogućnosti nadzora, zaštite i djelovanja.

Ministarstvo obrane RH također podsjeća da je ove godine uspješno održan i Vojni mimohod Hrvatske vojske, koji je na "dostojanstven i transparentan način javnosti predstavio sposobnosti, profesionalnost i opremu svih grana Oružanih snaga RH. Sudjelovanje brojnih postrojbi i prikaz suvremene vojne tehnike u operativnoj uporabi dodatno su potvrdili visoku razinu spremnosti Hrvatske vojske", ističe MORH.

Obvezno temeljno vojno osposobljavanje jedno od najvažnijih strateških postignuća 2025.

Jedno od najvažnijih strateških postignuća godine uvođenje je programa obveznog temeljnog vojnog osposobljavanja. Time se dodatno jača otpornost obrambenog sustava RH, a ulaganja u modernu vojnu opremu povezuju se s razvojem i jačanjem ljudskog potencijala, navodi MORH. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske nastavit će i u budućnosti s planskim razvojem, modernizacijom i transparentnim djelovanjem, s ciljem očuvanja sigurnosti Republike Hrvatske, jačanja obrambenih sposobnosti te učvršćivanja povjerenja građana u obrambeni sustav države, priopćio je MORH na isteku 2025.