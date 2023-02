Drama u SAD-u: Na nebu uočen kineski špijunski balon, Bidena savjetovali da ga ne ruše

SAD trenutno istražuje kineski špijunski balon za kojeg se sumnja da već nekoliko dana leti iznad kontinentalnog dijela zemlje. Glasnogovornik Pentagona Patrick Ryder tako je izvijestio javnost kako je balon pod nadzorom već nekoliko dana, dodajući kako putuje na visini koja je ''dobro znad komercijalnog zračnog prometa te ne predstavlja vojnu ili fizičku prijetnju na tlu''.

Navodno su viši dužnosnici i savjetovali Joea Bidena da taj balon ne bude srušen jer bi mogao predstavljati prijetnju ljudima na tlu, prenosi CNN.

''Uvjereni smo da ovaj špijunski balon pripada Kini. Ovakve aktivnosti uočene su proteklih nekoliko godina, čak i prije Bidenove administracije'', pojasnio je viši obrambeni dužnosnik.

Everyone wants a glimpse of the Chinese spy balloon, it’s gonna be THE raging internet trend for the next few days assuming the air force doesn’t shoot it down. If you’re not on your lawn getting noisy shots of every speck in the sky, you’re missing out. pic.twitter.com/SA630Tfgy6