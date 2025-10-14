Drama u srednjoj školi: Učenik (17) uboden u prsa, bore mu se za život

Teško ozlijeđen 17-godišnjak prevezen je helikopterom u bolnicu nakon incidenta koji se dogodio u blizini Srednje škole Bedekovčina. Informaciju je potvrdila Policijska uprava krapinsko-zagorska, navodeći da su na terenu bile sve hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce i tim hitne medicinske pomoći.

Prema neslužbenim informacijama koje doznaje Večernji list, tinejdžera je nožem u prsa ubo njegov vršnjak. Ozljeda je ozbiljna i zahtijevala je hitan medicinski transport. Mladić je helikopterom prevezen iz Bedekovčine u Kliničku bolnicu Dubrava, a potom je zbog sumnje na unutarnje krvarenje premješten na KBC Rebro.

O dramatičnom prizoru svjedoče i objave građana na društvenim mrežama. - Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole… helikopter, hitna i sve službe na terenu! - stoji u objavi na Facebook stranici Policija zaustavlja - Krapinsko-zagorska županija.