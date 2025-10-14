Naši Portali
HITNO GA PREBACUJU U DRUGU BOLNICU

Drama u srednjoj školi: Učenik (17) uboden u prsa, bore mu se za život

Autori: Romana Kovačević Barišić, Večernji.hr, Tea Tokić
14.10.2025.
u 14:32

Večernji list doznao je detalje stravičnog slučaja koji se dogodio u blizini Srednje škole Bedekovčina u Zagorju

Teško ozlijeđen 17-godišnjak prevezen je helikopterom u bolnicu nakon incidenta koji se dogodio u blizini Srednje škole Bedekovčina. Informaciju je potvrdila Policijska uprava krapinsko-zagorska, navodeći da su na terenu bile sve hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce i tim hitne medicinske pomoći.

Prema neslužbenim informacijama koje doznaje Večernji list, tinejdžera je nožem u prsa ubo njegov vršnjak. Ozljeda je ozbiljna i zahtijevala je hitan medicinski transport. Mladić je helikopterom prevezen iz Bedekovčine u Kliničku bolnicu Dubrava, a potom je zbog sumnje na unutarnje krvarenje premješten na KBC Rebro. 

O dramatičnom prizoru svjedoče i objave građana na društvenim mrežama. - Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole… helikopter, hitna i sve službe na terenu! -  stoji u objavi na Facebook stranici Policija zaustavlja - Krapinsko-zagorska županija.

hitne službe incident Zagorje

Avatar fergazer
fergazer
14:46 14.10.2025.

Kad ne znate šta je ne pišite ništa jer ovo je najobičnija bezvezarija.Čula rekla kazala kao u vrijeme naših predaka

Avatar Provokator1
Provokator1
14:51 14.10.2025.

klinci se poboli noževima....odi na link iz članka

ZO
Zonasumraka4
14:49 14.10.2025.

I što je bilo?

