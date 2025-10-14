Naši Portali
RANJEN UČENIK (17)

Svjedok incidenta u Zagorju: 'Njegov najbolji prijatelj plakao je i rekao da ne zna kako će dalje ako ne bude dobro'

Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena
Autori: Vecernji.hr , Siniša Kalajdžija/Hina
14.10.2025.
u 19:59

Dječaci su zbog obilježavanja Dana kruha u školu nosili kruh i špek. U naguravanju, nož je prošao kroz vrećicu i zabio se dječaku među rebra

Maloljetna osoba ozlijeđena je u utorak poslijepodne u nesretnom slučaju u Srednjoj školi u Bedekovčini, izvijestila je krapinsko-zagorska policija, dok je prema neslužbenim podacima riječ o učeniku kojega je slučajno nožem ozlijedio vršnjak iz istog razreda. Srednja škola priopćila je da je tijekom obilježavanja Dana kruha u toj školi, po završetku programa, ispred školske sportske dvorane dogodio nesretan slučaj u kojem je ozlijeđen učenik. "Učeniku je odmah pružena prva pomoć te ga je hitna medicinska pomoć odvezla na daljnje liječenje", kažu u školi. Ističu pritom da su obavijestili učenikove roditelje te nastavljaju postupati sukladno propisanim protokolima.

U priopćenju također navode da je Krapinsko-zagorska županija, kao osnivač Srednje škole Bedekovčina u stalnom kontaktu s ravnateljicom i djelatnicima škole te roditeljima ozlijeđenog učenika. "Nadamo se da će s učenikom sve biti u redu i očekujemo povratne informacije iz bolnice", kažu u priopćenju. Prema neslužbenim podacima učenika je nožem ozlijedio drugi učenik, a riječ je 17-godišnjacima iz istog razreda.

"Vidio sam dječaka kako leži, a u pomoć su mu priskočili prijatelji. Njegov najbolji prijatelj plakao je jako i rekao da ne zna kako će dalje ako ne bude dobro", prepričao je Dino za RTL. Dječaci su zbog obilježavanja Dana kruha u školu nosili kruh i špek. U naguravanju, nož je prošao kroz vrećicu i zabio se dječaku među rebra.

"Svi su bili u šoku. Donosili su mu vode i maramice da mu daju na ranu. Onda je došla medicinska sestra iz škole i pružila prvu pomoć. Došao je i profesor tjelesnog iz iste škole, koji je također pružio prvu pomoć. Nazvali su hitnu", dodao je Dino.

Ključne riječi
Zagorje nož srednja škola učenik Bedekovčina

