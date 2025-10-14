Otkriveni detalji incidenta u Zagorju, otac učenika: 'Iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu'

Stravičan incident dogodio se jutros ispred Srednje škole Bedekovčina, nakon kojeg je 17-godišnjak, teško ozlijeđen, hitno prevezen u KBC Dubrava, a zatim kolima hitne pomoći odvežen u KBC Zagreb, gdje je trenutno na operaciji. Prema novim informacijama koje donosi Zagorje.com, sve se dogodilo tijekom školskog obilježavanja Dana kruha. Navodno je jedan učenik u školu donio torbu u kojoj su se nalazili kruh, špek i nož. U trenutku dok je vrtio torbom, nož je navodno izletio i ozlijedio drugog učenika.

Otac učenika koji je imao nož u torbi razgovarao je za Zagorje.com i tvrdi da se radilo o nesretnom slučaju - Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac, dodavši kako su ozlijeđeni mladić i njegov sin prijatelji te da on nikada ne bi namjerno učinio takvo što.

I očevici s mjesta incidenta potvrđuju sličnu verziju događaja. - Imao je nož u torbi i iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu - rekli su svjedoci za Zagorje.com.

Kako je ranije objavio Večernji list, 17-godišnji srednjoškolac helikopterom je iz Bedekovčine prevezen na helidrom Kliničke bolnice Dubrava, a zatim kolima hitne pomoći u KBC Zagreb, na torakalnu kirurgiju. Dubrava, naime, jedina u Zagrebu ima helidrom, ali ne zbrinjava maloljetne pacijente, pa je mladić odmah prebačen u drugu bolnicu. Ozlijeđen je ubodom nožem u prsni koš, što je izuzetno opasna ozljeda koja u pravilu zahtijeva operaciju. Podsjetimo o slučaju se oglasila i Krapinsko – zagorske županije. Priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:

– Tijekom današnjeg obilježavanja Dana kruha u Srednjoj školi Bedekovčina, po završetku programa, ispred školske sportske dvorane dogodio se nesretan slučaj u kojem je jedan učenik ozlijeđen. Učeniku je odmah pružena prva pomoć te ga je hitna medicinska pomoć odvezla na daljnje liječenje. Škola je obavijestila učenikove roditelje i nastavlja postupati sukladno propisanim protokolima. Krapinsko – zagorska županija, kao osnivač Srednje škole Bedekovčina, je u kontinuiranom kontaktu s ravnateljicom i djelatnicima škole te roditeljima ozlijeđenog učenika. Nadamo se da će s učenikom sve biti u redu i očekujemo povratne informacije iz bolnice – rekli su iz Županije.