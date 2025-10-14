Naši Portali
TEŠKO OZLIJEĐEN 17-GODIŠNJAK

Otkriveni detalji incidenta u Zagorju, otac učenika: 'Iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu'

Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena
14.10.2025.
u 15:58

Otac učenik koji je napao ozlijeđenog tvrdi kako su oni prijatelji te da on nikada ne bi namjerno učinio takvo što

Stravičan incident dogodio se jutros ispred Srednje škole Bedekovčina, nakon kojeg je 17-godišnjak, teško ozlijeđen, hitno prevezen u KBC Dubrava, a zatim kolima hitne pomoći odvežen u  KBC Zagreb, gdje je trenutno na operaciji.  Prema novim informacijama koje donosi Zagorje.com, sve se dogodilo tijekom školskog obilježavanja Dana kruha. Navodno je jedan učenik u školu donio torbu u kojoj su se nalazili kruh, špek i nož. U trenutku dok je vrtio torbom, nož je navodno izletio i ozlijedio drugog učenika.

Otac učenika koji je imao nož u torbi razgovarao je za Zagorje.com i tvrdi da se radilo o nesretnom slučaju -  Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice -  rekao je otac, dodavši kako su ozlijeđeni mladić i njegov sin prijatelji te da on nikada ne bi namjerno učinio takvo što.

I očevici s mjesta incidenta potvrđuju sličnu verziju događaja. -  Imao je nož u torbi i iz zezancije je udario kolegu, a nož je probio torbu - rekli su svjedoci za Zagorje.com.

Kako je ranije objavio Večernji list, 17-godišnji srednjoškolac helikopterom je iz Bedekovčine prevezen na helidrom Kliničke bolnice Dubrava, a zatim kolima hitne pomoći u KBC Zagreb, na torakalnu kirurgiju. Dubrava, naime, jedina u Zagrebu ima helidrom, ali ne zbrinjava maloljetne pacijente, pa je mladić odmah prebačen u drugu bolnicu. Ozlijeđen je ubodom nožem u prsni koš, što je izuzetno opasna ozljeda koja u pravilu zahtijeva operaciju. Podsjetimo o slučaju se oglasila i Krapinsko – zagorske županije. Priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:

– Tijekom današnjeg obilježavanja Dana kruha u Srednjoj školi Bedekovčina, po završetku programa, ispred školske sportske dvorane dogodio se nesretan slučaj u kojem je jedan učenik ozlijeđen. Učeniku je odmah pružena prva pomoć te ga je hitna medicinska pomoć odvezla na daljnje liječenje. Škola je obavijestila učenikove roditelje i nastavlja postupati sukladno propisanim protokolima. Krapinsko – zagorska županija, kao osnivač Srednje škole Bedekovčina, je u kontinuiranom kontaktu s ravnateljicom i djelatnicima škole te roditeljima ozlijeđenog učenika. Nadamo se da će s učenikom sve biti u redu i očekujemo povratne informacije iz bolnice – rekli su iz Županije.

Drama u srednjoj školi: Učenik (17) uboden u prsa, bore mu se za život
Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena
DA
dallas1974
16:28 14.10.2025.

Zašto ja u svojih 51 godinu nisam niti jednom donio nož u školu/na posao?

RE
realisticki
16:53 14.10.2025.

I ovaj otac je svoga sina napravio iz zezancije, pa je onda zaboravio da istoga treba odgajat dok ne postane odrasla osoba.

ML
mladaklada
16:08 14.10.2025.

Priče za malu djecu. Samo u filmovima se bačeni nož zabode do balčaka, u stvarnosti moraš biti specijalac s godinama iskustva da možeš bacanjem noža nekoga teško raniti. Eventualno pogotkom u arteriju. Ovo garant nije bio čisti nesretni slučaj, u najmanju ruku nehaj ili ugrožavanje općeopasnom radnjom.

