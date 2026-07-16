Dragutin Ćelap osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva civila

Dragutin Ćelap (72), bivši predsjednik SDSS-a Topusko na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima. On se na objavi presude nije pojavio jer nije želio da ga dovedu iz istražnog zatvora, a kako je slabog imovnog stanja, oslobođen je plaćanja troškova sudskog postupka.

Prema optužnici teretio se da je 17. srpnja 1991. u Starom Selu Topuskom, tijekom nemeđunarodnog oružanog sukoba između regularnih policijskih i vojnih postrojbi Republike Hrvatske i oružanih formacija tzv. SAO Krajine, kao pripadnik Teritorijalne obrane Topusko, postupio protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata i Dopunskog Protokola Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba.

Prema navodima tužiteljstva, Ćelap je u poslijepodnevnim satima 17. srpnja 1991. sa sada pokojnima, Radovanom Ćelapom i Milanom Kljaićem, kao pripadnik paravojnih oružanih formacija tzv. SAO Krajine, došao u Staro Selo Topusko na području Gvozda i hitcima iz vatrenog oružja usmrtio hrvatskog civila, Marka Matijevića koji se, vozeći traktor, spuštao cestom. Traktor se prevrnuo kanal, gdje je tijelo Matijevića kasnije i nađeno.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, Ivana Bujas, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda kazala je kako su tijekom suđenja, koje je počelo u prosincu lani, izvedeni brojni dokazi na temelju kojih je utvrđeno da je Ćelap počinio to za što ga se teretilo. - U ovom postupku je bilo sporno je li optuženi usmrtio hrvatskog civila, a optuženik koji je u više navrata iznosio obranu, osporavao je da je tog dana bio na tom mjestu. Međutim njegovu obranu demantiraju materijalni dokazi, poput pohvalnice u kojoj se navodi da je od 10. srpnja 1991. sudjelovao u borbama kao pripadnik te jedinice. Djelo je počinjeno s umišljajem i na osobito bezobziran način jer ubojstvo civila nije dozvoljeno po međunarodnim konvencijama što je civilizacijski standard - kazala je sutkinja u obrazloženju.

Ćelapu je olakotnim cijenjena ranija neosuđivanost, a otegotnim što je ubojstvo civila počinjen na osobito bezobziran način te što se ubojstvo civila smatra najvećim kršenjem međunarodnog prava i civilizacijskih tekovina. Kako je osuđen na kaznu višu od pet godina, Ćelapu je određen obligatorni istražni zatvor. Trenutačno je u istražnom zatvoru jer je u međuvremenu ŽDO Rijeka protiv njega podigao optužnicu. Tereti ga se da je 8. ožujka 1992. u Banskoj Selnici, kao pripadnik paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, postupajući protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, pucao iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe te je na suprotnoj strani rijeke pogodio i usmrtio civila Franju Klešića koji je radio u polju.