Objavljeni rezultati analize zraka nakon velikog požara u Međimurju

Stožer civilne zaštite Međimurske županije obavijestio je da su zaprimljeni rezultati ispitivanja kvalitete zraka nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu.

– Mjerenje onečišćujućih tvari u zraku proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Odjel za higijenu okoliša. Uzorci zraka uzeti su na dvije lokacije: na samom mjestu požara te na području naselja Pribislavec. Provedena je analiza kemijskih pokazatelja, odnosno ispitivanje prisutnosti ugljikovog monoksida (CO), ugljikovog dioksida (CO₂), benzena, toluena, etilbenzena, stirena, ksilena, ukupnih hlapivih organskih spojeva (VOC) te pregledna analiza metodom GC/MS.

Foto: NZJZ dr. Andrija Štampar

Svi ispitani kemijski parametri na obje lokacije dobili su ocjenu sukladnosti, odnosno rezultati mjerenja nisu pokazali prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti. Terenskom GC/MS analizom nisu pronađena podudaranja sa spojevima iz dostupnih baza podataka, što potvrđuje da u uzorcima zraka nisu utvrđene prisutnosti analiziranih opasnih kemijskih spojeva iznad dopuštenih vrijednosti – navodi Stožer civilne zaštite Međimurske županije koji nastavlja, u suradnji sa svim nadležnim službama, pratiti stanje nakon požara.

Da podsjetimo, kvar na tiskarskom stroju uzrok je požara koji se u utorak dogodio u proizvodnom pogonu poduzeća u Industrijskoj ulici u Pribislavcu, priopćila je međimurska policija koja je u suradnji s inspektorom zaštite od požara u srijedu obavila očevid na mjestu požara. „Utvrđeno je da je uzrok požara tehničke prirode, odnosno kvar na stroju za tiskanje, i to u predjelu središnjeg bubnja”, navode iz policije.

U požaru je u potpunosti uništen prostor starog proizvodnog pogona za tiskanje sa strojevima, materijalom za izradu ambalaže, spremištem boja i ostalim inventarom, a u potpunosti je uništena i konstrukcija. Oštećenja su nastala i na novom dijelu proizvodnog pogona te na upravnoj zgradi uslijed začađenja prostora i pucanja stakla na prozorima.

Također, oštećenja u vidu začađenja te oštećenja laka i karoserije, nastala su na nekoliko osobnih automobila zaposlenika koji su u vrijeme izbijanja požara bili parkirani u krugu poduzeća. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok će se visina materijalne štete utvrditi naknadno po zaprimanju odštetnog zahtjeva, a o događaju će se dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.