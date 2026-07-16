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Gorjela tvornica kod Čakovca

Objavljeni rezultati analize zraka nakon velikog požara u Međimurju

U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Autor
Ivica Beti
16.07.2026.
u 17:01

Svi ispitani kemijski parametri na obje lokacije dobili su ocjenu sukladnosti, odnosno rezultati mjerenja nisu pokazali prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

Stožer civilne zaštite Međimurske županije obavijestio je da su zaprimljeni rezultati ispitivanja kvalitete zraka nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu.

– Mjerenje onečišćujućih tvari u zraku proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Odjel za higijenu okoliša. Uzorci zraka uzeti su na dvije lokacije: na samom mjestu požara te na području naselja Pribislavec. Provedena je analiza kemijskih pokazatelja, odnosno ispitivanje prisutnosti ugljikovog monoksida (CO), ugljikovog dioksida (CO₂), benzena, toluena, etilbenzena, stirena, ksilena, ukupnih hlapivih organskih spojeva (VOC) te pregledna analiza metodom GC/MS.

Rezultati istraživanja
Foto: NZJZ dr. Andrija Štampar

Svi ispitani kemijski parametri na obje lokacije dobili su ocjenu sukladnosti, odnosno rezultati mjerenja nisu pokazali prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti. Terenskom GC/MS analizom nisu pronađena podudaranja sa spojevima iz dostupnih baza podataka, što potvrđuje da u uzorcima zraka nisu utvrđene prisutnosti analiziranih opasnih kemijskih spojeva iznad dopuštenih vrijednosti – navodi Stožer civilne zaštite Međimurske županije koji nastavlja, u suradnji sa svim nadležnim službama, pratiti stanje nakon požara.

Da podsjetimo, kvar na tiskarskom stroju uzrok je požara koji se u utorak dogodio u proizvodnom pogonu poduzeća u Industrijskoj ulici u Pribislavcu, priopćila je međimurska policija koja je u suradnji s inspektorom zaštite od požara u srijedu obavila očevid na mjestu požara. „Utvrđeno je da je uzrok požara tehničke prirode, odnosno kvar na stroju za tiskanje, i to u predjelu središnjeg bubnja”, navode iz policije.

U požaru je u potpunosti uništen prostor starog proizvodnog pogona za tiskanje sa strojevima, materijalom za izradu ambalaže, spremištem boja i ostalim inventarom, a u potpunosti je uništena i konstrukcija. Oštećenja su nastala i na novom dijelu proizvodnog pogona te na upravnoj zgradi uslijed začađenja prostora i pucanja stakla na prozorima.

Također, oštećenja u vidu začađenja te oštećenja laka i karoserije, nastala su na nekoliko osobnih automobila zaposlenika koji su u vrijeme izbijanja požara bili parkirani u krugu poduzeća. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok će se visina materijalne štete utvrditi naknadno po zaprimanju odštetnog zahtjeva, a o događaju će se dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

FOTO Veliki požar kod Čakovca, gore velike količine plastike, sve je puno dima. Oglasio se Stožer civilne zaštite
U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar
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Ključne riječi
Pribislavac požar Stožer civilne zaštite Međimurske županije kvaliteta zraka

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