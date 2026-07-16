VIDEO Meteotsunami 'uletio' u konobu dok su gosti večerali, nastala panika: 'Madonna!'

Snažno grmljavinsko nevrijeme u noći sa srijede na četvrtak zahvatilo je dijelove hrvatske obale, a najveće probleme prouzročilo je na Hvaru, području Lošinja i u zadarskom akvatoriju. Najdramatičnije je bilo u Starome Gradu na Hvaru, koji je oko 23 sata pogodio meteotsunami, odnosno nagla oscilacija razine mora. More se na pojedinim dijelovima rive podiglo više od 30 centimetara te prodrlo u staru gradsku jezgru, kuće i ugostiteljske objekte. Valovi su razbacali stolove i stolce s terasa, srušili motocikle i bicikle, a stanovnici i turisti kroz vodu do koljena bježali su s rive. Nakon naglog porasta uslijedila je oseka tijekom koje se more spustilo oko 60 centimetara ispod uobičajene razine, pa su brodice dodirivale dno ili ostajale nasukane. Vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata, dok su pojedinim plovilima popucali konopi, no prema dosad dostupnim informacijama na Hvaru nije bilo ozlijeđenih.

Uz zapadnu obalu Malog Lošinja, nedaleko od plaže Balvanida, u nevremenu je potonuo talijanski brod „Saugos“. Posada je spašena iz mora, a jedna ozlijeđena brodolomka prevezena je u Mali Lošinj na liječničku obradu.

Olujni vjetar izazvao je niz pomorskih nezgoda i na zadarskom području, gdje su se plovila nasukala kod Petrčana, Zadra i Privlake, dok je dvotrupna jedrilica udarila u gradski most u Pagu. Zadarski vatrogasci intervenirali su zbog srušenih stabala i grana na prometnicama i parkiranim vozilima.

Burno je bilo i na Kornatima gdje je meteotsunami poplavio turistički objekt. Kako piše Sibenik.in, more je ušlo u konobu Levrnaka dok su u njoj bili turisti. Zbog velike količine vode koja je prodrla, nakratko je zavladala i panika, kao što se vidi na snimci. Voda je došla gotovo do razine stola, srušila stolice, a gosti konobe penjali su se kako bi izbjegli opasnost. Čuju se vriskovi i panika. "Madonna"', viče između ostalog snimatelj.